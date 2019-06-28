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İBB Genel Sekreter Vekilliği'ne atanan Mehmet Çakılcıoğlu kimdir?

Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesinin ardından belediyedeki üst düzey kadronun değişip değişmeyeceği merak konusuydu. İBB Genele Sekreteri vekili kim olacak sorusu vatandaşlar tarafından merak edilirken beklenen açıklama geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İBB Genel Sekreter Vekilliği'ne Mehmet Çakılcıoğlu, İBB Başkan Danışmanlığı'na da Yavuz Erkut ve Murat Ongun'un atandığını duyurdu. Peki, İBB Genel Sekreter Vekilliği'ne atanan Mehmet Çakılcıoğlu kimdir? İşte Mehmet Çakılcıoğlu hayatına dair merak edilen ayrıntılar...

28 Haziran 2019 Cuma 20:02
İBB Genel Sekreter Vekilliği'ne atanan Mehmet Çakılcıoğlu kimdir?

Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesinin ardından belediyedeki üst düzey kadronun değişip değişmeyeceği merak konusuydu. İBB Genele Sekreteri vekili kim olacak sorusu vatandaşlar tarafından merak edilirken beklenen açıklama geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İBB Genel Sekreter Vekilliği'ne Mehmet Çakılcıoğlu, İBB Başkan Danışmanlığı'na da Yavuz Erkut ve Murat Ongun'un atandığını duyurdu. Peki, İBB Genel Sekreter Vekilliği'ne atanan Mehmet Çakılcıoğlu kimdir? İşte Mehmet Çakılcıoğlu hayatına dair merak edilen ayrıntılar...

Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasını alıp göreve başlaması ile İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, 7 yardımcısıyla birlikte bugün istifa etti. İBB Genel Sekreter Vekilliğine Mehmet Çakılcıoğlu atandı. İBB Genel Sekreterliği görevinden istifa eden Baraçlı'nın yerine Mehmet Çakılcıoğlu vekaleten atandı. Peki Mehmet Çakılcıoğlu kimdir?

Mehmet Çakılcıoğlu kimdir?

Mehmet Çakılcıoğlu, 1961’de Çorlu’da doğdu. TED Ankara Koleji’nden mezun olduktan sonra 1987 Yılında Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü'nü bitirdi.

1989 Yılında Mimar Sinan Üniversitesi’nden Yüksek Kent Plancısı, 1996 yılında da yine aynı üniversiteden Dr. Kent Plancısı ünvanını aldı. 1989-2014 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı’nda çalıştı. 2008-2012 yılları arasında Dünya Sağlık Örgütü Sağlıklı Kentler Birliği İstanbul Büyükşehir Belediyesi Koordinatörü olarak görev yaptı. 2008 yılından bu yana İstanbul Aydın Üniversitesi’nde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak görev yapmakta ve 29 Nisan 2014 tarihinden bu yana Beylikdüzü Belediyesi‘nde Teknik Başkan Yardımcısı olarak çalışmakta. Çeşitli dergilerde yayınlanmış ve çeşitli kongre, seminer, panel, akademik toplantılarda sunulmuş çok sayıda bilimsel eseri bulunmakta. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarına üye olan Mehmet Çakılcıoğlu evli ve bir çocuk babasıdır.

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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 20:02
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