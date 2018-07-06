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İBB, gençleri kökleriyle buluşturuyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul’da yaşayan ve daha önce memleketlerine hiç gidememiş gençlere yönelik ‘Türkiye'nin Renkleri İstanbul'un Kimlikleri Projesi'ni hayata geçirdi.

06 Temmuz 2018 Cuma 20:12
İBB, gençleri kökleriyle buluşturuyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul’da yaşayan ve daha önce memleketlerine hiç gidememiş gençlere yönelik ‘Türkiye'nin Renkleri İstanbul'un Kimlikleri Projesi'ni hayata geçirdi. Projeye katılan 18-30 yaş aralığındaki gençlere 96 saatlik fotoğrafçılık eğitimi verilecek. Eğitimlerini tamamlayan gençler, ekipler halinde memleketlerine giderek fotoğraf ve kısa film çekecekler.

“İstanbul'dan Yola Çıkıyoruz, Gençlerimizi Kökleriyle Buluşturuyoruz” sloganıyla hayata geçirilen projenin sözlü değerlendirme görüşmeleri Sirkeci İBB Eurodesk Temas Noktası'nda başladı. Projeye başvuran gençlere sözlü mülakat ile yaş, fotoğrafçılık ve geziye olan ilgi, daha önce memleketine gidip gitmediği gibi değerlendirmeler göz önüne alınıyor.

TÜRKİYE’NİN 7 BÖLGESİNE GEZİLER DÜZENLENECEK

Üniversitelerin fotoğrafçılık bölümünde okuyan gönüllü 20 öğrenci projeye katılan gençlere koçluk yaparak, hem teorik bilgilerini pratiğe dökme hem de proje katılımcılarına aktarma fırsatı bulacaklar. Fotoğrafçılık eğitimi sonrasında katılımcı gençlerden 7 grup oluşturulacak ve Türkiye'nin 7 farklı bölgesinde kendi kültürlerini yerinde görmeleri ve tanımaları sağlanacak.

Proje kapsamında gençlerin ekip çalışması ile birlikte araştırma yapmaları ve gitmedikleri yerleri birlikte keşfetmeleri için gezi atölyeleri oluşturulacak. Gençler burada alacakları kararlar neticesinde geziler düzenleyecekler. Proje ile katılımcılar kendi yöre kültürlerine ilişkin keşiflerini ve deneyimlerini fotoğraflamanın yanında birer kısa film çekecekler. Projenin sonunda ise bir sergi açılacak.

GENÇLER KÜLTÜREL KİMLİKLERİNİ TANIYACAK

İstanbulluluk kimliğinin önemli bir yönü olan kültürel çeşitliliğin korunması ve sürdürülebilmesi amacıyla yapılan proje, sosyo-ekonomik açıdan dezavantajlı durumda olan gençlerin kültürel kimlikleriyle tanışmalarını sağlamaya yönelik olarak hayata geçirildi. Proje, farklı yerel kültürlerden gençleri bir araya getirerek, diğer kültürleri tanımalarını, farklılıklara saygı duymaları konusunda farkındalık oluşturmayı ayrıca kuşaklararası etkileşim kurulmasını hedefliyor.

PROJENİN 2. GRUP BAŞVURULARI EYLÜL AYINDA

Türkiye'nin Renkleri - İstanbul'un Kimlikleri Projesi 2019 yılının sonuna kadar devam edecek. Yoğun katılımın olduğu projede 2. grubun başvuru ve mülakatları 1-30 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek. Proje ile ilgili detaylı bilgi www.turkiyeninrenkleri.istanbul ve 0212-522 3790 aranarak alınabiliyor.

 

Haber Tarihi: 06 Temmuz 2018 Cuma 20:12
  1. İstanbul
  2. ibb

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