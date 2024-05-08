İBB çalışanın evine yapılan baskın polisi şoke etti! Ekrem’in adamı Escobar gibi

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'Her şey çok güzel olacak' yalanıyla İstanbulluları kandıran CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun adamlarından uyuşturucu fışkırıyor.

Koltuğa oturmasının ardından liyakati rafa kaldıran İmamoğlu'nun idaresindeki İBB'de güvenlik görevlisi olarak çalışan şahsın ev ve arabasında yapılan aramalarda; 779 adet ecstasy hap, 14 gram kokain, 340 gram metamfetamin ve uyuşturucu satışından elde ettiği 360.000 TL, 1050 dolar, 220 euro ile çeşitli ziynet eşyaları ele geçirildi.

H.M isimli şahıs iş yerinde yakalanarak göz altına alındı.



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İSKİ aracı ile uyuşturucu servisi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz yıl Başakşehir'de kamyonetle uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı yönünde istihbarat aldı.

Alınan istihbaratı değerlendiren polis, tespit edilen adrese hareket eti. Söz konusu bölgede yapılan incelemelerde, üzerine “İSKİ” ibaresi ve “İBB” logosu bulunan bir kapalı kasa kamyonetten, başka bir araca uyuşturucu kolilerinin aktarıldığı tespit edildi.

Yapılan operasyonda, İBB'ye taşeron hizmet sağlayan bir şirketin çalışanı olduğu öğrenilen 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Her iki araçta yapılan aramalarda, 99 paket halinde toplamda 112 kilo 190 gram gelen esrar ele geçirildi. Uyuşturuculara el konulurken, yakalanan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesine götürüldü. Zanlılar hakkında başlatılan tahkikat işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Cenaze aracından uyuşturucu çıktı

Adana’da, uygulama noktasında durdurulan ve üzerinde ‘İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cenaze Nakil Aracı’ ibaresi bulunan minibüste, 24 kilosu esrar tozu olmak üzere 144 kilo 550 gram esrar ele geçirilmişti ve 3 kişi de gözaltına alınmıştı.