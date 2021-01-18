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Gündem İBB çalışanı kar sonrası kaldırımlarda elle tuzlama yaptı
Gündem

İBB çalışanı kar sonrası kaldırımlarda elle tuzlama yaptı

İstanbul'da bir İBB çalışanının eliyle kaldırımda tuzlama yaptığı görüntüler sosyal medyada tepki topladı.

Yeniakit Publisher
2021-01-18 21:31:00 - 2021-01-18 22:53:32

İstanbul'da yağan kar sonrası bir İBB çalışanının eliyle kaldırımlarda tuzlama yaptığı görüntüler tepkilere neden oldu.

İstanbul'da 'kar' trafiği

Kısıtlama sonrası haftanın ilk iş gününde İstanbul trafiğinde kar yoğunluğu yaşandı. İstanbul’da sabah etkisini gösteren kar yağışı, günler öncesinden haber verilmesine rağmen trafiği olumsuz etkiledi.

Trafik yoğunluğu zaman zaman yüzde 85 seviyelerine çıkarken, sürücüler de zor anlar yaşadı.

İstanbul'da belediye çalışanı elle tuzlama yaptı

İstanbul trafiğinin ve toplu taşımanın merkezi noktalarında alınan önlemler yetersiz kalırken, bir belediye çalışanının elle tuzlama yapması dikkat çekti.

Eliyle kaldırımda tuzlama yapan İBB çalışanının görüntüleri sosyal medyada kısa sürede büyük tepki topladı.

 

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Yorumlar

Vatandaş

Bunlar milletle alay ediyor kibir yalan iftira bunlarda allah bunların şerrinden milletimizi muafaza etsin
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Başka nasıl

Başka nasıl tuzlanır kaldırım tarifi varmı sizde vallahi sizde utanma kalmamış muhalefet yapmak için hersey mübah geliyor size mide bulandırıcısınız inanın
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