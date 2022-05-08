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Siyaset İBB bütçesinden Trabzonlulara sosyal yardım kartı dağıtıldı!
Siyaset

İBB bütçesinden Trabzonlulara sosyal yardım kartı dağıtıldı!

İBB Muhtarlıklar Daire Başkanı Yavuz Saltık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Trabzonlulara sosyal yardım dağıttıklarını söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-05-08 22:16:00 - 2022-05-08 22:20:19
İBB bütçesinden Trabzonlulara sosyal yardım kartı dağıtıldı!

 Yeniakit.com.tr 

CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Trabzon'da sosyal yardım dağıttığı ortaya çıktı.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan İBB Muhtarlıklar Daire Başkanı Yavuz Saltık, şunları söyledi:

Yağmurun, yeşilin, mavinin, sisin, huzurun ve mutluluğun şehri Trabzon'daydık. Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nun hemşehrilerine gönderdiği nacizane bayram hediyelerini her adımı emek, alınteri, kültür-sanat, tarih ve kimlik kokan Trabzon'da ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdık.

Yavuz Saltık, İBB bütçesinden Trabzonluya dağıtılan yardımların görsellerini de paylaştı.

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