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Yaşam İBB bursu ödemesi ikinci taksidi ne zaman yatacak?
Yaşam

İBB bursu ödemesi ikinci taksidi ne zaman yatacak?

İlk taksit ödemesi Aralık ayında yapılan İBB burslarının ikinci taksidinin ne zaman yapılacağı merak ediliyor. İBB bir önceki süreçte 3200 TL olan bursun 3 taksit şeklinde hesaplara yatırılacağına yer verdi. Buna göre İBB öğrenci bursunun ilk taksit ödemesi Aralık ayında yapıldı. Peki, İBB bursu ödemesi ikinci taksidi ne zaman yatacak?

Yeniakit Publisher
2021-01-22 17:46:00 - 2021-01-22 18:12:57
İBB bursu ödemesi ikinci taksidi ne zaman yatacak?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından ihtiyaç sahibi üniversite öğrencileri için verilecek olan İBB eğitim bursunun ikinci taksidi ne zaman yatırılacak? Aralık ayında bin 200 TL hesaplara yatan İBB bursunda ikinci taksit ödemesinin ne zaman yapılacağı merak ediliyor.

İBB bursu ödemesi ikinci taksidi ne zaman yatacak?

İBB genç üniversiteli burs ücreti bursunu kazanan öğrencilere İBB burs ücretlerinin ne zaman yatırılacağını ilişkin İstanbul Büyükşehir Belediyesinden henüz bir açıklama gelmezken İBB burs ücreti geçtiğimiz yıl Aralık'ta 1200 TL, Şubat'ta 1000 TL, Mayıs ayında 1000 TL olarak ödenmişti. Şubat ayında ödenmesi beklenen 2 taksidin hangi tarihte yatırılacağı henüz belli olmadı.

İBB bursu takibi ve duyurular için tıklayın

İBB bursu ne kadar?

İhtiyaç sahipliği veya ailevi durum kriterlerine göre verilecek olan burs toplamda 30 bin öğrencinin olacak. Öğrenci başı yıllık 3 bin 200 TL olarak belirlenen burs 3’e bölünecek ve öğrencilere 3 farklı ay içinde verilecek.

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