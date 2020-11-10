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Eğitim İBB burs sonuçları nasıl sorgulanır? İBB burs sonuç sorgulama ekranı
Eğitim

İBB burs sonuçları nasıl sorgulanır? İBB burs sonuç sorgulama ekranı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ihtiyaç sahibi öğrencilere vereceği burs için başvuru sonuçları açıklandı. İBB burs başvuru sonuçları başvuru yapan adaylar tarafından merak ediliyor. Peki İBB burs sonuçları nasıl öğrenilir?

Yeniakit Publisher
2020-11-10 21:36:00 - 2020-11-10 21:39:18
İBB burs sonuçları nasıl sorgulanır? İBB burs sonuç sorgulama ekranı

İBB Genç Üniversiteli sayfasında şu açıklama yer aldı;

"Genç Üniversiteli Eğitim Yardımı sonuçları açıklanmıştır.

Genç Üniversiteli Eğitim Yardımına gösterdiğiniz ilgi için teşekkür eder, eğitim hayatınızda başarılar dileriz.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genç Üniversiteli Eğitim Yardımı bursu sonuçları açıklandı. İhtiyacı olan öğrencilere verilecek olan burs, geçtiğimiz sene de verildi.

İBB burs başvuru sonucu nasıl öğrenilir?

İBB burs sonuçları gencuniversiteli.ibb.istanbul sonuç sayfasında açıklandı.

 

İBB BURS SONUCU SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

İBB bursu ne kadar?

Öğrenci başı yıllık 3 bin 200 TL olarak belirlenen burs 3’e bölünecek ve öğrencilere 3 farklı ay içinde verilecek.

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