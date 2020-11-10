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Eğitim İBB burs sonuçları açıklandı mı? İstanbul Büyükşehir Belediyesi bursu sonucu
Eğitim

İBB burs sonuçları açıklandı mı? İstanbul Büyükşehir Belediyesi bursu sonucu

İBB eğitim yardım bursu sonuçları açıklandı mı? İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 30 bin üniversiteli gence Genç Üniversiteli Eğitim Yardımı bursu vereceğini açıklamasından sonra öğrenciler, başvurularını 30 Ekim’e kadar yaptı. Ancak eksik evrakların tamamlanması için süre 1 Kasım’a kadar uzatıldı. İBB bursu için başvuruda bulunanlar, İBB burs sonuçlarının ne zaman açıklanacağı konusunda İBB’den son dakika açıklama geldi. Peki İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak? İBB burs sonuçları açıklandı mı? İstanbul Büyükşehir Belediyesi bursu sonucu nereden açıklanacak?

Yeniakit Publisher
2020-11-10 10:42:00 -
İBB burs sonuçları açıklandı mı? İstanbul Büyükşehir Belediyesi bursu sonucu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genç Üniversiteli Eğitim Yardımı bursu vereceğini duyurmasından sonra İstanbul’da ikamet eden, önlisans veya Lisans öğrencisi olmak binlerce üniversite öğrencisi İBB bursu için başvuruda bulundu. 30 Ekim’de başvurularının sona ereceği açıklanmıştı. Ancak İBB tarafından yapılan son açıklamada ise evrak eksikliklerini gidermek isteyen öğrencilerin son günü 1 Kasım olarak düzeltildi. İBB burs başvuru sürecinin tamamlanmasından sonra şimdi gözler İstanbul Büyükşehir Belediyesi bursu sonuçlarına çevrildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genç Üniversiteli Eğitim Yardımı burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

İBB burs sonuçlarına ilişkin olarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Ekrem İmamoğlu’dan son dakika açıklaması geldi. İmamoğlu, İBB eğitim yardımı almaya hak kazanan öğrencilerin listesini Kasım ayı içinde günü ilan edeceğiz.” Açıklamasında bulundu.

İBB eğitim yardım bursu ne kadar?

İBB eğitim bursu yardımı ne kadar? İhtiyaç sahipliği veya ailevi durum kriterlerine göre verilecek olan burs toplamda 30 bin öğrencinin olacak. Öğrenci başı yıllık 3 bin 200 TL olarak belirlenen burs 3’e bölünecek ve öğrencilere 3 farklı ay içinde verilecek. Aralık ayında 1200 TL, Şubat ayında 1000 TL ve Mayıs ayında 1000 TL olarak ödenmekte.

İBB eğitim burs sonuçları için tıklayın

 

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