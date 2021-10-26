İBB bursu yattı mı, İBB burs sonuçları açıklandı mı? İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) burs başvurusu başladı. İBB burs başvuruları 5-22 Ekim tarihleri arasında https://gencuniversiteli.ibb.istanbul adresi üzerinden TC Kimlik numaranızı, Ad ve Soyadınızı Anne veya Baba TC Kimlik numarasını ve doğrulama kodunu girerek yapıldı. İBB burs başvurusunda bulanan öğrecniiler 2021 2022 İBB burs sonuçların ne zaman açıklanacağını merak etmeye başladı.

İBB burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

22 Ekim'de sona eren İBB burs başvuru işlemleri ardından henüz sonuçlar açıklanmadı. İBB bursu üç taksitle 3 bin 200 TL olarak İBB bursu almayı elde eden öğrencilere verilmekte. 2021 İBB burs sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı. Konuya ilişki duyuru yapıldığında haberimizin içeriğinde yer vereceğiz. İBB burs sonuçları 'gencuniversiteli.ibb.istanbul' adresi üzerinden duyurulacak.

İBB bursu ne kadar verilecek?

İBB bursu ne zaman verilecek? Her yıl İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) üniversiteli öğrencilere verdiği 3 bin 200 TL’lik burs ücretleri, 3 dönemde veriliyor.

202 2022 İBB burs ilk taksit ne zaman verilecek?

2021 İBB burs ödemesi ne zaman? Geçtiğimiz yıllarda öğrenciler; aralıkta 1200 Türk lirası, şubatta bin Türk lirası, mayısta da bin Türk lirası olmak üzere toplamda 3 bin 200 TL’yi üç dönemde almıştı. Bu yıl da sistemin aynı şekilde devam etmesi bekleniyor.

İBB bursu nereye yatıyor?

İBB bursu öğrencilerin hesaplarına yatırılmakta. Genç Üniversiteli Eğitim Yardımlarının hesaplara yatırılma tarihi nedir? Başvuruları kabul edilen öğrenciler, İBB Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından SMS ile bilgilendirilecektir.