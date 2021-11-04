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Eğitim ibb burs başvurusu 2021 ne zaman açıklanacak?
Eğitim

ibb burs başvurusu 2021 ne zaman açıklanacak?

İBB burs başvuru sonuç sorgulama ekranı. 2021 İBB bursu başvuru sonuçları ne zaman açıklanır? İstanbul Büyükşehir Belediyesi İBB burs başvurusunda bulunan binlerce öğrenci 2021 İBB burs sonuçlarını merak ediyor. 5 Ekim itibarıyla başlayan İBB burs başvuruları, 22 Ekim 2021 Cuma günü itibarıyla sona erdi. İBB burs başvuru işlemlerinde bulunan öğrenciler şimdi gözünü İBB burs sonuçlarına çevridi. Peki 2021 İBB bursu başvuru sonuçları ne zaman açıklanır? İBB bursu ne zaman verilecek?

Yeniakit Publisher
2021-11-04 13:22:00 -
ibb burs başvurusu 2021 ne zaman açıklanacak?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin verdiği 2021 Genç Üniversiteli bursuna da ilgi oldukça fazla. İBB bursuna başvuran binlerce öğrenci İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 İBB burs sonuçları ne zaman açıklanır? gibi soruları sormaya başladı. Peki 20221-2022 döneminde İBB bursu ne kadar?

2021 İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

Eğitim bursu olarak da bilinen ödeme, üniversite öğrencilerine karşılıksız olarak veriliyor. Sonuçların açıklanacağı tarihe ilişkin bir açıklama gelmese de geçtiğimiz yıl 10 Kasım'da belli olmuştu. İBB burs sonuçları henüz açıklanmadı. 2021 İBB burs başvuru sonuçları gencuniversiteli.ibb.istanbul adresinden çıklanacak..

İBB bursu ne zaman verilecek?

İBB bursu ne zaman yatacak? Her yıl İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) üniversiteli öğrencilere verdiği 3 bin 200 TL’lik burs ücretleri, 3 dönemde veriliyor. Geçtiğimiz yıllarda öğrenciler; aralıkta 1200 Türk lirası, şubatta bin Türk lirası, mayısta da bin Türk lirası olmak üzere toplamda 3 bin 200 TL’yi üç dönemde almıştı. Bu yıl da sistemin aynı şekilde devam etmesi bekleniyor.

İBB burs değerlendirmesi nasıl yapılır?

* Değerlendirmede, "Eğitim Yardımı Değerlendirme Kriterleri"ne göre yapılacak sıralama esas alınır.

* Eğitim yardımı, Değerlendirme Komisyonuyla karara bağlanacaktır.

* Eğitim yardımına başvuru esnasında istenen belgelerin eksiksiz olarak yüklenmesi gerekmektedir. Eksik evrak yüklenmesi durumunda başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

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