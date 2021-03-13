  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem İBB bünyesindeki toplu taşımaya kör,sağır, dilsiz kalan yandaş İrfan Değirmenci: Şehirlerarası otobüslerden kaygı duyuyorum
Gündem

İBB bünyesindeki toplu taşımaya kör,sağır, dilsiz kalan yandaş İrfan Değirmenci: Şehirlerarası otobüslerden kaygı duyuyorum

İBB bünyesindeki toplu taşıma araçlarında yaşanan kalabalağa kör, sağır ve dilsiz kalan CHP yandaşı İrfan Değirmenci, şehirlerarası seyahatlerdeki kıstılmanın kaldırılmasından endişe duyduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-03-13 22:19:00 -

 Yeniakit.com.tr 

Halk Tv Ana Haber sunucusu İrfan Değirmenci, ikiyüzlü tavrıyla muhalefet yapmaya devam ediyor.

CHP yandaşı medya İBB araçları karşısında tek kelime edemiyor!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin beceriksiz yönetimi ile koronavirüs sürecinde toplu taşıma araçları adeta salgının en büyük tehditlerinden birisi haline geldi. Metrobüs ile metro ve otobüslerdeki kalabalık vatandaşları çileden çıkartırken, CHP yandaşı medya bu duruma kör, sağır ve dilsiz kaldı. Akit Tv muhabirinin toplu taşımadaki kalabalığı sorduğu İmamoğlu ise verecek cevabı olmadığı için Akit Medya Grubu'nu hedef aldı.

İrfan Değirmenci'nin endişesi

Şehir içi toplu taşımaya tek kelime edemeyen Halk Tv Ana Haber sunucusu İrfan Değirmenci, kademeli normalleşme sürecine ilişkin eleştirilerde bulundu. Değirmenci'nin hedefindeki kararlardan birisi de şehirlerarası otobüslerde yolcu kısıtlamasının kaldırılmasıydı. Bu esnada canlı yayına mesajla katılan bir şehirlerarası otobüs işletmecisi, 'Merak etmeyin. Bizim otobüslerimiz uçaklardan çok daha güvenli' dedi. Bugüne kadar İBB araçlarındaki kalabalığa tek kelime etmeyen yandaş Değirmenci, şehirlerarası otobüslerde kısıtlamanın kaldırılmasından endişe duyduğunu ifade etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Tamamlandığında Patriot'tan daha iyi olacak! Türkiye harekete geçti
Teknoloji

Tamamlandığında Patriot'tan daha iyi olacak! Türkiye harekete geçti

Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği HİSAR hava savunma sistemi hakkında değerlendirmelerde bulunan uzmanlar, projede yer alan..
Meral Akşener'in konuşmasını beğenen isme dikkat!
Siyaset

Meral Akşener'in konuşmasını beğenen isme dikkat!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında yaptığı seviyesiz konuşma Türkiye'den kaçarak AB..
Teknoloji

"Ülkemizin coğrafi koşullarına uygun bir model seçildi"

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, geçen yıl Van'ın Başkale ilçesinde yaşanan depremde evleri hasar görenlerin mağdur olmaması için e..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay