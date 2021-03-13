İBB bünyesindeki toplu taşımaya kör,sağır, dilsiz kalan yandaş İrfan Değirmenci: Şehirlerarası otobüslerden kaygı duyuyorum

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Halk Tv Ana Haber sunucusu İrfan Değirmenci, ikiyüzlü tavrıyla muhalefet yapmaya devam ediyor.

CHP yandaşı medya İBB araçları karşısında tek kelime edemiyor!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin beceriksiz yönetimi ile koronavirüs sürecinde toplu taşıma araçları adeta salgının en büyük tehditlerinden birisi haline geldi. Metrobüs ile metro ve otobüslerdeki kalabalık vatandaşları çileden çıkartırken, CHP yandaşı medya bu duruma kör, sağır ve dilsiz kaldı. Akit Tv muhabirinin toplu taşımadaki kalabalığı sorduğu İmamoğlu ise verecek cevabı olmadığı için Akit Medya Grubu'nu hedef aldı.

İrfan Değirmenci'nin endişesi

Şehir içi toplu taşımaya tek kelime edemeyen Halk Tv Ana Haber sunucusu İrfan Değirmenci, kademeli normalleşme sürecine ilişkin eleştirilerde bulundu. Değirmenci'nin hedefindeki kararlardan birisi de şehirlerarası otobüslerde yolcu kısıtlamasının kaldırılmasıydı. Bu esnada canlı yayına mesajla katılan bir şehirlerarası otobüs işletmecisi, 'Merak etmeyin. Bizim otobüslerimiz uçaklardan çok daha güvenli' dedi. Bugüne kadar İBB araçlarındaki kalabalığa tek kelime etmeyen yandaş Değirmenci, şehirlerarası otobüslerde kısıtlamanın kaldırılmasından endişe duyduğunu ifade etti.