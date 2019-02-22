0553 313 94 23

İBB Beyaz masa hizmeti nedir?

İstanbul Büyük Şehir Belediyesi'nin halka birçok hizmeti bulunuyor. Bunlardan biri de Beyaz Masa birimi. Beyaz masa birimi İBB nedir? İBB beyaz masa nasıl çalışır? İşte detaylar...

22 Şubat 2019 Cuma 23:51
İBB Beyaz masa hizmeti nedir?

İstanbul Büyük Şehir Belediyesi'nin halka birçok hizmeti bulunuyor. Bunlardan biri de Beyaz Masa birimi. Beyaz masa birimi İBB nedir? İBB beyaz masa nasıl çalışır? İşte detaylar...

İBB Beyaz Masa hizmeti nedir?

Beyaz Masa, kent sakinlerinin her türlü şikâyet, istek ve görüşlerini iletebilecekleribir belediye birimi. 24 saat hizmet veren bu birim onlara ulaşan tüm görüş ve talepleri değerlendirmeye alarak çözüm üretmeyi ve verilen hizmetlerin daha verimli hale getirilmesini amaçlıyor.

1994 yılında hizmete başlayan bu birim İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Halka İlişkiler Müdürlüğü tarafından yürütülüyor. Kurum, Beyaz Masa ön büro, Alo 153 Çağrı merkezi ve Beyaz Masa çözüm ekibi olarak 3 ayrı birimle hizmet veriyor. Beyaz masa Ön Büro; Beyaz masa’ya bizzat başvuran kişi veya kurumlarla ilgileniyor ve onları talepleri doğrultusunda yönlendirip başvurularına anında çözüm üretmek için hizmet veriyor. Alo 153 Çağrı Merkezi; vatandaşlara daha kaliteli ve hızlı hizmet sunmayı amaçlıyor. Beyaz masa, modern müşteri hizmetleri mantığıyla çalışan Call Center uygulamasını kullanıyor. Bu uygulama personeliyle 24 saat hizmet verebilmek için bulunuyor. Beyaz masa Çözüm Ekibi ise; Halkla İlişkiler uzmanları tarafından Beyaz masa’ya gelen her türlü başvuruyu inceliyor, ilgili birimlerle ya da Kurumlarla irtibata geçerek başvurulara çözüm buluyor ve inceleme sonucunu başvuru sahibine iletiyor.

 

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 23:51
  1. İstanbul
  2. ibb beyaz masa
  3. ibb
  4. İBB Beyaz Masa kapak
  5. beyaz masa
  6. beyaz masa hizmeti
  7. belediye hizmetleri
  8. ibb hizmetleri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Japonya'dan UNRWA'ya bağış
    1. Japonya'dan UNRWA'ya bağış
    2. Bomba iddia! Onur Kıvrak sezon sonu..
    3. Beklenen kar geldi
    4. "Mobil uygulamalar hassas bilgileri..
    5. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin:..
    6. ABD'den bazı KDC'li yetkililere..
    7. Maduro tarafından düzenlenen konser..
    8. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan..
    9. Bodrumluların 'tanzim' isteğine..
    10. Orhan Kemal kimdir? Eserleri nelerdir?
    11. Hacı Bayram-ı Veli Ankara’da anıldı
    12. Polis otosunda tecavüz davasında karar!
    13. Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası..
    14. GÜNDEM ÖZETİ / 23 Şubat 2019
    15. Ziraat Bankası Genel Müdürü Aydın:..
    16. Maçın ardından
    17. İstanbul'da felaket: 1 ölü!
    18. İranlı dilbilimci Yedullah Semere..
    19. FETÖ'nün Kuzey Makedonya'daki Zaman..
    20. Okan Buruk: “Erol hoca herhalde başka..
    21. KADEM’in 46. temsilciliği Bayburt’ta..
    22. Soylu 'İlk kez söylüyorum' dedi ve..
    23. İBB Beyaz masa hizmeti nedir?
    24. "Milli görüş belediyecilikte efsane..
    25. Gomis bu kez korkuttu! Gol sevinci..
    26. Maçın ardından
    27. Bolu'da iki aile arasındaki silahlı..
    28. Tandırdan çıkan kıvılcım depoyu yaktı
    29. Bakan Akar ve Orgeneral Güler ABD'de
    30. "Bir polisi tacizci yapmak hangi..
    Soylu ilk kez açıkladı: ABD, Karayılan'a bakın ne vermiş!
    Soylu ilk kez açıkladı: ABD, Karayılan'a bakın ne vermiş!
    İdam edilen gencin mahkemedeki son sözleri ortaya çıktı
    İdam edilen gencin mahkemedeki son sözleri ortaya çıktı
    Ağır Sınıf Taarruz Helikopterinde imzalar atıldı
    Ağır Sınıf Taarruz Helikopterinde imzalar atıldı
    7.2 şiddetinde depremi atlattık! Ekonomiye cemre düştü
    7.2 şiddetinde depremi atlattık! Ekonomiye cemre düştü
    Selçuk Bayraktar: Nihayet kuş uçtu
    Selçuk Bayraktar: Nihayet kuş uçtu

    Günün Karikatürü

    23 Şubat 2019
    Vatandaş İmamoğlu'nu yine şoka soktu! "Sizin vaadinizi Erdoğan 1996'da yaptı"
    Vatandaş İmamoğlu'nu yine şoka soktu! "Sizin vaadinizi Erdoğan 1996'da yaptı"
    Abdullah Öcalan'ın imha edilen portresinin yerine Erdoğan'ın portresi yapıldı! İşte yeni hali...
    Abdullah Öcalan'ın imha edilen portresinin yerine Erdoğan'ın portresi yapıldı! İşte yeni hali...