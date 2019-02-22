İstanbul Büyük Şehir Belediyesi'nin halka birçok hizmeti bulunuyor. Bunlardan biri de Beyaz Masa birimi. Beyaz masa birimi İBB nedir? İBB beyaz masa nasıl çalışır? İşte detaylar...

İBB Beyaz Masa hizmeti nedir?

Beyaz Masa, kent sakinlerinin her türlü şikâyet, istek ve görüşlerini iletebilecekleribir belediye birimi. 24 saat hizmet veren bu birim onlara ulaşan tüm görüş ve talepleri değerlendirmeye alarak çözüm üretmeyi ve verilen hizmetlerin daha verimli hale getirilmesini amaçlıyor.

1994 yılında hizmete başlayan bu birim İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Halka İlişkiler Müdürlüğü tarafından yürütülüyor. Kurum, Beyaz Masa ön büro, Alo 153 Çağrı merkezi ve Beyaz Masa çözüm ekibi olarak 3 ayrı birimle hizmet veriyor. Beyaz masa Ön Büro; Beyaz masa’ya bizzat başvuran kişi veya kurumlarla ilgileniyor ve onları talepleri doğrultusunda yönlendirip başvurularına anında çözüm üretmek için hizmet veriyor. Alo 153 Çağrı Merkezi; vatandaşlara daha kaliteli ve hızlı hizmet sunmayı amaçlıyor. Beyaz masa, modern müşteri hizmetleri mantığıyla çalışan Call Center uygulamasını kullanıyor. Bu uygulama personeliyle 24 saat hizmet verebilmek için bulunuyor. Beyaz masa Çözüm Ekibi ise; Halkla İlişkiler uzmanları tarafından Beyaz masa’ya gelen her türlü başvuruyu inceliyor, ilgili birimlerle ya da Kurumlarla irtibata geçerek başvurulara çözüm buluyor ve inceleme sonucunu başvuru sahibine iletiyor.