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İBB Başkanı Uysal'dan metro açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, katıldığı bir televizyon programında Üsküdar-Çekmeköy metro hattının açılış tarihiyle ilgili yaptığı açıklamada, metronun ikinci hattının en geç bu ay sonu açılacağını kaydetti.

08 Ekim 2018 Pazartesi 20:43
İBB Başkanı Uysal'dan metro açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, katıldığı bir televizyon programında Üsküdar-Çekmeköy metro hattının açılış tarihiyle ilgili açıklama yaptı.

Uysal, Üsküdar-Çekmeköy metrosunun deneme sürüşlerinin başarıyla tamamladığını belirterek, "3 sefer deneme sürüşleri yapıldı. En son deneme sürüşü de problemsiz şekilde yapıldı. Üsküdar-Çekmeköy metrosunun ikinci etabı en geç bu ay sonu açılmış olacak." diye konuştu.

Haber Tarihi: 08 Ekim 2018 Pazartesi 20:43
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  3. istanbul büyükşehir belediyesi
  4. Çekmeköy metrosu

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