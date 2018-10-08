İBB Başkanı Uysal'dan metro açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, katıldığı bir televizyon programında Üsküdar-Çekmeköy metro hattının açılış tarihiyle ilgili açıklama yaptı.

Uysal, Üsküdar-Çekmeköy metrosunun deneme sürüşlerinin başarıyla tamamladığını belirterek, "3 sefer deneme sürüşleri yapıldı. En son deneme sürüşü de problemsiz şekilde yapıldı. Üsküdar-Çekmeköy metrosunun ikinci etabı en geç bu ay sonu açılmış olacak." diye konuştu.