iBB Başkanı İmamoğlu'ndan, kitabını yazan Şirin Mine Kılıç'a atama

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, kendisi hakkında kitap yazan gazeteci Şirin Mine Kılıç'ı belediyede yönetici olarak atadı.

AK Parti'de liyakatsız işe alımların olduğunu iddia ederek belediye seçimlerinden önce sık sık 'liyakat' vurgusu yapan Ekrem İmamoğlu, belediyede yaptığı atamalar ile dikkat çekmeye devam ediyor.

Liyakat vurgusu yapan başkandan liyakatsız atama

"Belediye eş-dost-akraba yeri değil" diyerek liyakatle işe alımların olmayacağı vurgusunu yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, kendi kitabını yazan gazeteciyi İBB'de yönetici yaptığı öğrenildi.

"Ekrem İmamoğlu Benim Sevgili Başkanım" isimli kitabın yazarı gazeteci Şirin Mine Kılıç'ın; İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nde (İstanbul BBSK) Yönetim Kurulu Başkan Vekili olduğu öğrenildi. Kılıç; söz konusu kitabı Ekrem İmamoğlu Beylikdüzü Belediye Başkanı seçildiği dönemden sonra yazmıştı.

İmamoğlu'nun medya danışmanlığını yapmıştı

2014 yerel seçimlerinde Ekrem İmamoğlu ile çalıştıklarını söyleyen Şirin Mine Kılıç; kampanya sürecinde İmamoğlu'nun medya danışmanlığını yaptığını açıklamıştı.

Kılıç; 2014 yerel seçimlerden önce Ekrem İmamoğlu'na, "Ekrem Bey bunu yazmalıyız, sizin burada kurduğunuz bu sistemi yazmalıyız ki, herhangi bir partiden siyasette yükselmek isteyen, yerel seçimleri kazanmak isteyen her insan uygulasın. Uygularsa zaten kazanır seçimi. Biz bunu yazalım, bir rehber olalım" dediğini, Ekrem İmamoğlu'nun düşüncesini tasdikleyerek "Tamam" dediğini anlatmıştı.

Dilek İmamoğlu ile Kılıç'ın yakınlığı

Ekrem İmamoğlu'nu eşi Dilek İmamoğlu ise; "Şirin Mine Kılıç, 'Benim Sevgili Başkanım, Ekrem İmamoğlu' kitabında başarıyla atlattığımız 2014 Beylikdüzü Seçim Dönemi'ni çok güzel aktarıyor. Özenle hazırlanmış bu kitabı çok beğenerek okudum, özellikle de kendimle ilgili bölümü çok beğendim" demişti.

İSPER'e 'kariyersiz' kariyer danışmanı

CHP'den Büyükçekmece Meclis üyesi adayı olan ancak seçilemeyen 24 yaşındaki Özge Türkyılmaz da; İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki İstanbul Personel Yönetim A.Ş.'de (İSPER) kariyer danışmanı olarak göreve başlamıştı. Özge Türkyılmaz'a İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde oda tahsis edildi. Özge Türkyılmaz'ın işe giriş için 'kariyerinin yeterli olmadığı' belgelenmişti.

İSTTELKOM'a ilginç atama

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki İSTTELKOM A.Ş. Yönetim Kurulu üyeliğine CHP Çekmeköy İlçe Örgütü Sekreteri İrfan Temel atanmıştı.

İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi mezunu İrfan Temel; İSTTELKOM İstanbul Elektronik Haberleşme ve Altyapı Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye atandı.

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