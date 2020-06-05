İBB Başkanı İmamoğlu'na yıkama yağlama yapan Sedef Kabaş'tan skandal sözler

yeniakit.com.tr Sağlık Bakanlığı'nın önerisi ile bu hafta sonu 15 ilde uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması, vatandaşlardan gelen talep üzerine iptal edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Tek amacı hastalığın yayılmasını önlemek ve vatandaşımızı korumak olan bu kararın, farklı sosyal ve ekonomik sonuçlara yol açacağı anlaşıldı. 2,5 aylık bir aradan sonra yeniden günlük hayatını düzenlemeye başlayan vatandaşlarımızın sıkıntıya düşmesine gönlümüz razı olmadı. Bunun için, Cumhurbaşkanı olarak, 15 ilimizi kapsayan hafta sonu sokağa çıkma sınırlaması uygulamasını iptal etme kararı aldım." ifadelerini kullandı.

Sedef Kabaş'tan skandal sözler!

Zabıtaları hazır kıta bekleten CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yıkama yağlama yapmasıyla akıllara kazınan Televizyoncu Sedef Kabaş ise, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından skandal sözler sarf etti.

Kabaş, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Sabah 'Sokağa çıkma kararı verdim...' Öğlen 'Sokağa çıkma yasağını iptal kararı verdim...' Ama sorsan ülkede 'tek adam' rejimi yok..." şeklinde skandal ifadelerde bulundu.

İşte Kabaş'ın o tweeti: