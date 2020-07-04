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Gündem

İBB Başkanı İmamoğlu'na çağrı: O tablo sahteyse...

CHP'li İBB tarafından satın alınan Fatih Sultan Mehmet tablosunun sahte olduğu iddialarının ardından AK Partili İBB Meclis Üyesi Mücahit Birinci, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na çağrıda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-07-04 19:57:00 -
İBB Başkanı İmamoğlu'na çağrı: O tablo sahteyse...

Fatih Sultan Mehmet'in üç orijinal portresinden biri olduğu ve 15'inci yüzyılda İtalyan ressam Gentile Bellini'nin yaptığı iddia edilen yağlı boya tablo, geçtiğimiz günlerde 770 bin sterlin (6.5 milyon TL) karşılığında CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB tarafından Londra'daki müzayedede satın alınmıştı.

Ardından tablonun sahte olduğu iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü.

İmamoğlu'na çağrı

Kritik iddiaların ardından, AK Partili İBB Meclis Üyesi Mücahit Birinci, İBB Başkanı İmamoğlu'na çağrıda bulundu.

Birinci, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

"Bellini'nin atölyesinden çıktığı varsayılan tablo'nun sahte olduğu iddiası güçleniyor. Bu netleşirse, Sayın Başkan'a tavsiyem, o tablo için ödediği bedeli belediye kasasına iade etmesidir."

İşte o tweet:

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Yorumlar

isimsiz

İlla ki İmamoğlu’nu taş atacak sanki mahalle arasında bir yerde müzayede yapılıyor,orada her şey kontrol altında ve sigortalıdır. her şey sözleşmeye bağlanmıştır ,o tabloda kim bilir kaç tane uzmana incelettirildi,tabi bunları fetö kandır da ya herkesi kendileri gibi hemen kandirilacak sanıyor
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vedat uşaklıgil ataseven

EKREM AVM LERDEKİ BİR KAÇ HİSSECİĞİNİ SATAR ÖDER..
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