İBB Başkanı İmamoğlu'na çağrı: O tablo sahteyse...

Fatih Sultan Mehmet'in üç orijinal portresinden biri olduğu ve 15'inci yüzyılda İtalyan ressam Gentile Bellini'nin yaptığı iddia edilen yağlı boya tablo, geçtiğimiz günlerde 770 bin sterlin (6.5 milyon TL) karşılığında CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB tarafından Londra'daki müzayedede satın alınmıştı.

Ardından tablonun sahte olduğu iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü.

İmamoğlu'na çağrı

Kritik iddiaların ardından, AK Partili İBB Meclis Üyesi Mücahit Birinci, İBB Başkanı İmamoğlu'na çağrıda bulundu.

Birinci, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

"Bellini'nin atölyesinden çıktığı varsayılan tablo'nun sahte olduğu iddiası güçleniyor. Bu netleşirse, Sayın Başkan'a tavsiyem, o tablo için ödediği bedeli belediye kasasına iade etmesidir."

İşte o tweet: