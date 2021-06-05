İBB Başkanı İmamoğlu, akaryakıt işine de el attı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, birçok ilçede bulunan taşınmazları üzerine Akaryakıt İstasyonları inşa ettirerek işletilmeye verilmesi amacıyla ihaleye çıktı.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre İBB, Beykoz İlçesi, Çubuklu Mahallesi, 824 ada, 15 parsel, Eyüpsultan İlçesi, Alibeyköy Mahallesi, 763 ada, 6 parsel, Eyüpsultan İlçesi, Alibeyköy Mahallesi, 113 ada, 165 parsel, Pendik İlçesi, Şeyhli Mahallesi, 7303 ada, 2 parsel, Bayrampaşa İlçesi, Esenler Mahallesi, 1165 parsel, Başakşehir İlçesi, İkitelli-2 Mahallesi, 802 ada, 6 parsel sayılı taşınmazlar üzerine Akaryakıt İstasyonları inşa edilerek işletilmeye verilmesi işinin ihalesini yapacak.
İhale 30 Haziran 2021 tarih ve saat 10:00’da Dr. Mimar Kadir TOPBAŞ Gösteri ve Sanat Merkezi Yenikapı Etkinlik Alanı, Kennedy Cad. No:11/1 Fatih/İstanbul adresinde yapılacak. İhaleye 29 Haziran 2021 tarih ve Saat 15:30’a kadar teklif verilebilecek.
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