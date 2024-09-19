  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

AK Parti’de yeni gelişme! Başkan Erdoğan'a tek tek rapor sunulacak

Cüneyt Özdemir rakıcı Atatürkçülere verdi veriştirdi! "Sen geri zekalısın!"

Dev firma iflasın eşiğinde: 30 bin çalışanı ücretsiz izne çıkardı!

Hakan Fidan, Türkiye'nin F-35'leri neden alamadığını açıkladı

Az kalsın kadın sürücü 5 milyonluk arabasından motorcu da canından oluyordu! Kimin haklı olduğuna sosyal medya karar veremedi

Petrolün iki devinde işlem tamam: Artık BP yok! Koşullu izin çıktı: Herkes şaşkın: Son dakika gelişmesi!

Türkiye'yi teyakkuza geçiren uyarı

İsrail’in Lübnan’a yönelik çağrı cihazı saldırısı savaşa yeni boyut kattı! Şeytani akıl vahşette sınır tanımıyor!

Yazılımcı-Siber Güvenlik Uzmanları uyardı! Çare milli teknoloji

Herkes 'Türkiye tehdit altında mı?' sorusunun cevabını merak ediyordu! MSB'den Lübnan açıklaması geldi
Gündem İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan ABB Başkanı Mansur Yavaş'a olay gönderme: Benim yol arkadaşım değildir
Gündem

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan ABB Başkanı Mansur Yavaş'a olay gönderme: Benim yol arkadaşım değildir

Yeniakit Publisher
2024-09-19 16:48:00 -

Gözünü cumhurbaşkanı adaylığına diken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ABB Başkanı Mansur Yavaş'a 'Benim yol arkadaşım değildir' göndermesinde bulundu.

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile CHP'li ABB Başkanı Mansur Yavaş arasındaki sözde 'ağabey-kardeş' ilişkisinde çatırdama sesleri yükseliyor.

CHP'nin geçtiğimiz günlerde gittiği Tüzük Kurultayı'nda sahnede gergin anlar yaşanmıştı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun konuşmalarının ardından sahneye çıkan Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, konuşma yapacağı bilgisinin kendisine yalnızca 1 saat önce iletildiğini söyleyerek partisine tepki göstermişti.

Yavaş, şu ifadelerle Ekrem İmamoğlu ve partililere seslendi;

"Polemik çıkarmak istemiyorum ama Ekrem Başkanımın güzel konuşması gibi bir konuşma yapmak isterdim, Türkiye’nin tüm sorunlarına değinen ve fikirlerimi de açıklamak isterdim."

KURULTAYDA 'AĞABEY', ŞİMDİ 'BENİM YOL ARKADAŞIM DEĞİLDİR'

Kurultay'dan günler sonra sahnede 'ağabey-kardeş' gibi görünen ikiliden Ekrem İmamoğlu, adeta kılıçları çekti. İmamoğlu, bugün katıldığı bir etkinlikte isim vermeden Mansur Yavaş'a gönderme yaptı. İmamoğlu'nun sert ifadeleri dikkat çekti.

"Böylesi zor bir dönemde özellikle benim siyasi yol arkadaşlarım, özellikle benim CHP içinde siyaset yapan arkadaşlarıma ya da belediye başkanı, meclis üyesi, milletvekili olan partinin üst yönetimine net olarak bir şey söylemek isterim" diyen Ekrem İmamoğlu Mansur Yavaş'a şu mesajı yolladı:

"Zaman, önümüzdeki sürece dair en iyi şekilde hazırlanma zamanıdır. Zaman, milletin sorunlarını konuşmayı ve o sorunlara çözüm bulmayı bize emreden bir zamandır.

Zaman, hele hele aynı odada, aynı mekanda, aynı çatı altında siyaset yapan insanların 'Sen benim ayağıma bastın, sen benim koluma dokundun, yüzüme sert baktın' zamanı değildir. Bununla uğraşan kim varsa benim yol arkadaşım değildir, nokta!"

Samimiyetsiz Ekrem'in kandil mesajı böyle olur! Efendimizin ismini bile anmadı
Samimiyetsiz Ekrem'in kandil mesajı böyle olur! Efendimizin ismini bile anmadı

Siyaset

Samimiyetsiz Ekrem'in kandil mesajı böyle olur! Efendimizin ismini bile anmadı

Mustafa Şen, Ekrem'i rezil etti
Mustafa Şen, Ekrem'i rezil etti

Gündem

Mustafa Şen, Ekrem'i rezil etti

Ekrem tiyatroları! Dün DEM’le ittifak bugün şehide Yasin-i şerif
Ekrem tiyatroları! Dün DEM’le ittifak bugün şehide Yasin-i şerif

Gündem

Ekrem tiyatroları! Dün DEM’le ittifak bugün şehide Yasin-i şerif

CHP'de derin kriz: Ekrem mi, Mansur mu?
CHP'de derin kriz: Ekrem mi, Mansur mu?

Medya

CHP'de derin kriz: Ekrem mi, Mansur mu?

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23