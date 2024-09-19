İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan ABB Başkanı Mansur Yavaş'a olay gönderme: Benim yol arkadaşım değildir

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile CHP'li ABB Başkanı Mansur Yavaş arasındaki sözde 'ağabey-kardeş' ilişkisinde çatırdama sesleri yükseliyor.

CHP'nin geçtiğimiz günlerde gittiği Tüzük Kurultayı'nda sahnede gergin anlar yaşanmıştı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun konuşmalarının ardından sahneye çıkan Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, konuşma yapacağı bilgisinin kendisine yalnızca 1 saat önce iletildiğini söyleyerek partisine tepki göstermişti.

Yavaş, şu ifadelerle Ekrem İmamoğlu ve partililere seslendi;

"Polemik çıkarmak istemiyorum ama Ekrem Başkanımın güzel konuşması gibi bir konuşma yapmak isterdim, Türkiye’nin tüm sorunlarına değinen ve fikirlerimi de açıklamak isterdim."

KURULTAYDA 'AĞABEY', ŞİMDİ 'BENİM YOL ARKADAŞIM DEĞİLDİR'

Kurultay'dan günler sonra sahnede 'ağabey-kardeş' gibi görünen ikiliden Ekrem İmamoğlu, adeta kılıçları çekti. İmamoğlu, bugün katıldığı bir etkinlikte isim vermeden Mansur Yavaş'a gönderme yaptı. İmamoğlu'nun sert ifadeleri dikkat çekti.

"Böylesi zor bir dönemde özellikle benim siyasi yol arkadaşlarım, özellikle benim CHP içinde siyaset yapan arkadaşlarıma ya da belediye başkanı, meclis üyesi, milletvekili olan partinin üst yönetimine net olarak bir şey söylemek isterim" diyen Ekrem İmamoğlu Mansur Yavaş'a şu mesajı yolladı:

"Zaman, önümüzdeki sürece dair en iyi şekilde hazırlanma zamanıdır. Zaman, milletin sorunlarını konuşmayı ve o sorunlara çözüm bulmayı bize emreden bir zamandır.

Zaman, hele hele aynı odada, aynı mekanda, aynı çatı altında siyaset yapan insanların 'Sen benim ayağıma bastın, sen benim koluma dokundun, yüzüme sert baktın' zamanı değildir. Bununla uğraşan kim varsa benim yol arkadaşım değildir, nokta!"