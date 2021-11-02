İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na olay AKM göndermesi!

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, AKM'nin açılışını kutlamayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na ilişkin bir paylaşımda bulundu. Yıldız İmamoğlu'na, "Atatürk Kültür Merkezi'nin açılışını kutlayamayan bir Büyükşehir Belediye Başkanımız var. Mutlulukta, sevinçte birlikte olacaktık hani..." sözleriyle seslendi.

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, muhalefetin 'AVM yapılacak' şeklinde algı oluşturduğu ve geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açılışı gerçekleştirilen Atatürk Kültür Merkezi ile ilgili İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na olay göndermede bulundu.

Yıldız, İmamoğlu'na "Biz çook mutluyuz Sayın Ekrem İmamoğlu, siz değil misiniz?" diyerek şu ifadeleri kullandı:

"Atatürk Kültür Merkezi'nin açılışını kutlayamayan bir Büyükşehir Belediye Başkanımız var. Mutlulukta, sevinçte birlikte olacaktık hani... Biz çok mutluyuz Sayın Ekrem İmamoğlu, siz değil misiniz?"