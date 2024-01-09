İBB Başkanı adayı Murat Kurum'dan MHP'ye ziyaret
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından İBB Başkan adaylığı açıklanan Murat Kurum, MHP İstanbul İl Başkanlığı’nı ziyaret etti.
Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum ve İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ile MHP İstanbul İl Başkanlığı’nı ziyaret etti.
Kurum ve Kabaktepe, MHP İstanbul İl Başkanı Selim Sertel ile görüştü ve hatıra fotoğrafı çektirdi.
Siyaset
Saadet Partililer gözünü açar mı? Eski İP'li Erdem 'şeriat' diyerek Murat Kurum'u hedef aldı!