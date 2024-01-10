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Gündem İBB Başkan adayı Murat Kurum'dan 'Marmaray' sözü! Ücretsiz olacak
Gündem

İBB Başkan adayı Murat Kurum'dan 'Marmaray' sözü! Ücretsiz olacak

Yeniakit Publisher
2024-01-10 16:10:00 -
İBB Başkan adayı Murat Kurum'dan 'Marmaray' sözü! Ücretsiz olacak

Basın mensuplarıyla bir araya gelen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, seçilmesi halinde gazetecilerin diğer toplu ulaşımlar gibi Marmaray'ı da ücretsiz kullanabilmeleri yönünde düzenleneme yapacaklarının sözünü verdi.

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi'ni ziyaret etti. Kurum'a AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kapaktepe, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy da eşlik etti. Basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayan Kurum Marmaray, metrobüs, deniz ulaşımı hepsi dahil tüm toplu taşımayı ücretsiz kullanabilecekleri yönünde düzenleneme yapacaklarının sözünü verdi.

Basın mensuplarının iyi gününde, kötü gününde hep milletin yanında olduğunu söyleyen Kurum, "Filistin’de yaşadığımız dram, 100’ün üzerinde gazetecimiz maalesef orada katledildi. Sadece ve sadece oradaki durumu dünyaya aktarabilmek için. Bu kabul edilebilir bir durum değil. Görevinin başındaki gazetecilerimize, kameramanlarımıza böyle bir muamele yapılmasını asla ve asla kabul etmiyoruz. İnşallah bu Filistin’deki, Gazze’deki dram son bulacaktır. Gazetecilerimize yapılan bu zulüm son bulacaktır. Bugün Dünya Gazeteciler Günü’nde bunu temenni ediyorum. Yaptığınız iş gerçekten çok kutsal, her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

Yağmurda, çamurda, karda, kışta ve soğukta ellerinizde kilolarca ağırlıktaki kameralarla, fotoğraf makineleriyle belki bazen itiliyorsunuz, bazen aşağılanıyorsunuz ama sizler bizim başımızın tacısınız. Dolayısıyla halkın sesi, halkın gözüsünüz. Halkımıza da en doğru bilgileri aktaracak kişilersiniz. İnşallah uzun bir yola çıkacağız. Bu uzun yolda da sizlerle birlikte olacağız. Biz de kendimize ilişkin, hayallerimize ilişkin, İstanbulumuza ilişkin projelerimizi, hedeflerimizi sizlerin aracılığıyla İstanbullu kardeşlerimize ulaştıracağız. Ben her birinize çok teşekkür ediyorum” dedi.

Kurum'dan gazetecilere "Marmaray" sözü

Basın mensubunun Marmaray'ı ücretsiz kullanma talebine yönelik konuşan Kurum, “Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile görüşürüm. Şimdiden buna size sözünü veriyorum. Gazetecilerimiz ulaşımı ücretsiz olarak kullanacak. Marmaray, metrobüs, deniz ulaşımı hepsi dahil tüm toplu ulaşımı gazetecilerimiz ücretsiz kullanacak. Çünkü görevi için gidiyor. Haber yapmak için gidiyor. Dolayısıyla bu ilişkin hiçbir tereddüt yok. Bu çalışkanlığı ekibimizle birlikte göstereceğiz ve iş yapacağız. Laf değil, iş üreteceğiz. Hedefimiz bu. Sorunlarınızı, problemlerinizi, bizim nezdimizde yapılabilecekleri Meclis üyelerimiz, İl başkanımız, Zeytinburnu Belediye Başkanımız burada her alana ilişkin o sürecin takipçisi ve destekçisi oluruz. Gerçekten kutsal bir iş yapıyorsunuz. Bu mana da bizim de görevimiz size yardımcı olmak, destek olmak” diye konuştu.

Gazetecilerle birlikte fotoğraf çekilen Kurum onlara salep de ikram etti.
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