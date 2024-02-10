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Gündem İBB Başkan Adayı Kurum'dan Küçükçekmece'deki saldırıya kınama: Beraberliğimizi bozamayacaklar
Gündem

İBB Başkan Adayı Kurum'dan Küçükçekmece'deki saldırıya kınama: Beraberliğimizi bozamayacaklar

Yeniakit Publisher
2024-02-10 19:31:00 -

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, Küçükçekmece'de AK Parti'nin seçim çalışması sırasındaki silahlı saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, terör saldırısını kınadı.

Yerel seçim çalışmaları kapsamında Ataşehir'deki bir otelde "Ekonomi Kulübü İş İnsanları Buluşması"na katılan Kurum, yeni aldığı bir haberi paylaşarak, Cumhur İttifakı Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışmaları sırasında bir saldırı gerçekleştirildiğini söyledi.

Kurum, "Mardinli hemşehrilerimizin olduğu bir derneğe yapmış olduğu ziyaret esnasında uzun namlulu silahlarla bir saldırı gerçekleşmiştir. Yaralı vatandaşımız var, Allah'tan şifalar diliyorum. Başta Aziz Başkanımız olmak üzere tüm İstanbul'umuza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." dedi.

Emniyet güçlerinin yaşanan elim hadiseyle ilgili geniş çaplı soruşturma başlattığını bildiren Kurum, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Demokrasiye yönelik bu tür saldırıları şiddetle kınıyorum. Bu tehditler bizi asla ve asla yolumuzdan döndürmeyecektir. Terör örgütleri ve uzantıları ne amaçla olursa olsun birliğimizi, beraberliğimizi bozamayacaklar. Bu ülkenin 780 bin kilometrekare vatan toprağında 85 milyon kardeşimizle birlikte huzur içerisinde, güven içerisinde yaşamaya devam edeceğiz. Ay yıldızlı bayrağımızı her zaman gururla, göklerde, gönderde dalgalandırmaya devam edeceğiz. Tekrar bu elim hadise nedeniyle İstanbul'umuza, Aziz Başkanımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor ve yaralı kardeşimize de acil şifalar diliyorum."


Kaynak: AA
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