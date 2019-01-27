İBB Başkan adayı Binali Yıldırım'dan sürpriz ziyaret TBMM Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Ümraniye'de vatandaşlarla beraber çorba içti.

TBMM Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Ümraniye'de bir çorbacıda vatandaşlarla sohbet etti. Yoğun mesai sonrası çorbacıya gitti Kavacık Seçim Ofisi'nde gece geç saatlere kadar çalışan Yıldırım, konutuna geçerken Ümraniye'de bulunan bir çorbacıya uğradı. Yıldırım'ın çorbacıya girişini gören vatandaşlar, kendisini alkışlarla karşıladı. Burada vatandaşlarla tek tek tokalaşan Yıldırım, birlikte çorba içti. Binali Yıldırım, çıkışta fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşları da kırmadı.

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