İBB araç tuzağı satın alacak
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, araç tuzağı alımı mal alımı için 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale düzenleyecek.
ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; ihaleye teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak. İhale 23.02.2023 günü saat 10:30’da İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bakırköy Ek Hizmet Binası İhale İşleri Şube Müdürlüğü, İhale Salonu Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No:5 Kat:4 Bakırköy/İstanbul adresinde yapılacak. İhale kapsamında 94 Metre Araç Tuzağı Alımı yapılacaktır. İş, sözleşmenin imzalandığı günü takip eden gün işe başlama tarihidir. İşin tamamı için teslim süresi işe başlama tarihinden itibaren 120 takvim günüdür. Teslimat süresi içinde kalmak şartı ile partiler halinde kısmi teslimata müsaade edilecektir.
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