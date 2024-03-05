İBB Adayı Murat Kurum'dan İmamoğlu'na çok sert sözler: Büyükelçilerle yaptığın kirli anlaşmaları açıkla

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, ÜLKE TV canlı yayınında Kanal7 Ankara Temsilcisi ve Haber7 Yazarı Mehmet Acet ve ÜLKE TV Genel Yayın Yönetmeni ve Haber7 Hasan Öztürk'ün sorularını yanıtladı.

Murat Kurum'un açıklamalarından satır başları:

Çanakkale'de meydana gelen depremi yaşayan tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum. Biz bir deprem ülkesiyiz, deprem gerçeği ile yaşamak zorundayız. Depreme ilişkin tedbirlerimizi alarak yaşamalıyız. Deprem bugün terörle mücadele kadar önemli bir konudur. Biz de projelerimizi, hayallerimizi ortaya koyduğumuzda en önemli gündem maddemiz deprem. İstanbul'daki riskli bina stoğunu bir an önce eritmek istiyoruz, o nedenle 650 bin konutun dönüşümünü açıkladık.

Muhalefet, İstanbul'un deprem gerçeğiyle ilgili son 5 yılda hiçbir proje ortaya koyamadı. 650 bin konut İstanbul'da dönüştürülmemeli diye düşünen bir belediye başkanı şuanda var. Kentsel dönüşümün mahalle mahalle yapılması gerektiğini biz söylerken, bugünkü liyakatsiz belediye başkanı hiçbir şey yapmadı.

Reklam bütçesini deprem bütçesinden 2 katı harcamış bir yönetim var. Bu anlayıştan siz ne beklersiniz, bu anlayış zaten İstanbul'da deprem olsun ve insanlar bu riskli binalarda yaşasın demektir. Biz nüfusu arttırmadan yerinde konutları dönüştürelim diyoruz. Yapmak isteyeni de eleştiriyorlar, kaynak bulamazsınız diyorlar. Biz kaynak bulduk, asrın felaketinde 3 ayda 89 bin konutun inşası başladı. Nasıl bulduk kaynağı? İstenirse yapılır, siz vatandaşınız için dertli olursanız her şey yapılır.

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"Babasının malı ya dağıtacak"

Biz kaynaklarımızı en iyi şekilde kullandık, TOKİ ile kaynak ürettik. Yapamamanın nedeni nedir biliyor musunuz? Kırklareli'nde CHP'li bir başkanın kendi ifadesi, "Beni aday olmamam için neler teklif ettiler, neler" diyor. Demişler ki "Biz sana İBB'den daire başkanlığı verelim". Babasının malı ya dağıtacak.

Sen 2 günlük konsere 550 milyon harcamayı biliyorsun, Sancaktepe'deydim bugün otobüs yok, 550 milyona kaç tane otobüs alırsın. Sokakta köpek mi kovalar, diğer tarafta kızlarımız bir endişe içinde mi yürür. Biz gerekirse genç kızlarımızı alacağız evlerine bırakacağız. İnsanların sokak hayvanıyla alakalı endişesi olmaması lazım, insanlar yürürken o şehir için dertlenen tasalanan bir belediye başkanı olduğunu hissedecek. Metro yapacaksınız, otobüs sayısını artıracaksınız, yeni yatırım yapacaksınız. Yeni içme suyu kaynağı getireceksiniz. 1 litre su gelmemiş İstanbul'a şu 5 yılda. Sonra da bizim projeleri karalamak diz boyu. Eğer o Marmaray, Avrasya tünel, 3. Köprümüz, Kuzey Marmara Otoyolu yapılamasaydı neler olurdu İstanbul'da?

100 bin sosyal konut için 16 Nisan'da başvuruları alacağız. KİPTAŞ eliyle yarısı bizden 300 bin konut yapacağız. Biz 250 bin konutu dönüştüreceğiz. 58 milyar dolar tutarında. Şu anda İBB'nin 500 milyar dolardan fazla bütçesi var.

Bir tane örnek göstersinler, desinler ki "Siz Okmeydanı'nda kentsel dönüşüm yaptınız rantsal dönüşüm var." Şimdi biz kaynağı nereden bulacağız, İstanbul'un kaynaklarını İstanbul'a harcayacağız. İBB'nin öz geliri var değil mi? Biz burayı devrettiğimizde öz gelirle merkezi bütçeden gelen gelirlere baktığımızda öz gelir yüzde 8'e düşmüş.

Biz İstanbul'da 100 bin konutu neden yapacağız, ben tüm sendikalara gittim. Memurların İstanbul'dan beklentileri var. Bu konutlar kentsel dönüşüm yapılan binalardaki insanlarımıza düşük kiralı olarak verilecek. Memurlarımızın ihtiyacı mı var? Onlara düşük kiralarla kiralayacağız ki dengeyi yakalayacağız.

Sayın Cumhurbaşkanımızdan destek alacağım, ilgili bakanlarımızdan destek alacağım. İstanbul için ne gerekiyorsa yapacağım. Biz birilerine laf yetiştiren tarafta olmayacağız. Bakın bana muhalefet şu 60 gündür İstanbul'la ilgili hiçbir gündemi sormuyorlar. Yok dili sürçmüş, yine bir toplantıda demişim ki ben "Yüzde 87 başarı sağlamış." Bunlar bundan medet umuyor ya, hepimiz insanız ya. Bizi insanlar neden seviyor, samimi ve içten olduğumuz için.

Ulaşımdaki hedefler

İstanbul'un en önemli sorunlarının başında ulaşım, deprem, konut fiyatları geliyor. Biz İstanbul'daki trafik çilesini artık çile olmuş. Bir dizi film gibi evine gittikleri tabloyla karşı karşıyayız. İstanbul'a o sevgi ve ilgiyi göstermezseniz daha kötü olur. Yılda 18 milyon turistin geldiği, araçlanma sayısının arttığı İstanbul'da yatırım yapmak zorundasınız. Birileriyle kirlik pazarlıklarla bunu yapamazsınız. Meselenin ne olduğuna oturup bir bakacaksınız. İstanbullular neden bu çileyi çekiyor? Metrobüs kuyruğunu görsem ve belediye başkanı olsam utanırım, sokağa çıkamam. Bu insanlara bu hak mı ya!

Biz raylı sistemi 5 yılda 2 katına çıkaracağız. 340 kilometreden 650 kilometreye çıkaracağız. Her ilçeye metro gidecek bir sistem yapacağız.

2 yakaya 2 büyük tünel

İstanbul'un 2 yakasına 2 büyük tünel yapacağız. Mevcut İBB yönetimi yeni bir tane tünel yapmadı. 122 kilometrelik tünelle alternatif bir yol oluşturuyoruz. Yerin altından hızlı bir şekilde gidilecek yol olacak. Bunların bittiğini hayal edin Kilyos'tan çıkan bir vatandaşımız kesintisiz Büyükçekmece'ye kadar gidecek.

Otopark sorunu nasıl çözülecek

Vatandaşımız evinin önüne ücret ödemeden park edecek. 250 bin yeni otoparkı hayata geçireceğiz. Üstü yeşil alan, altı otopark olan projeyi hayata geçireceğiz.

Okullara otopark yapacağız, o okula gelen öğretmen ve veli oraya park edecek. Bakın burası Çengelköy Meydanı, altı otopark olacak. Çengelköy'ü bilirsiniz, orada arabayı koyacak yeriniz yok. 650 bin konutu da her daireye bir otopark hakkı ile inşa edeceğiz.

Tek sistemden taksiyi yöneteceğiz. Şuanda bir çok uygulama var, biz bunu tek çatı altında toplayacağız. Oldu ya taksiden istediğiniz verimi alamadınız, ödül ve ceza uygulaması getireceğiz. Gerekirse men edeceğiz. Bir yandan taksicilerimize eğitim vereceğiz. Taksicilerin de güvenliğini düşüneceğiz.

CHP-DEM ittifakı

Bu ittifakın kimlerle nasıl olduğunu milletimiz biliyor. Aynı geçmişte olduğu gibi bakanlıkları paylaşmışlardı. Cumhur İttifakı'nda böyle bir şey gördü mü bu millet?

Devlet Bey, "Sizin de bu noktada bir talebiniz var mı? diye sorulduğunda, "Bu millet sizi seçti, sizin yönetmeniz ve bizim uymamız gerekir" diye yanıt verdi.

İmamoğlu'na sert tepki

Sen bizim 'Tek millet, tek devlet' dememizden mi rahatsızsın ya! Sen git önce kendini özgürleştir ya! Sen ne demek istiyorsun? Sen önce kirli ittifaklarının hesabını ver. Böyle bir aşağılık bakış açısı olamaz! Sen kimsin ki! Sen git o büyükelçilerle yaptığın kirli anlaşmaları açıkla. Gelip bize akıl verme, sen kimsin ya! Sen kendi menfaatin için her türlü kirli ilişkiye gireceksiniz sonra bizim 'Tek millet, tek devlet' dememizden mi rahatsız oluyorsun.

Özgür Özel, bedelli askerlik yapan vatandaşlarımızı hedef aldı, kendi belediye başkan adayları bedelli askerlik yapmış kişiler.

Anketlerde son durum

Biz geriden başladığımız yerden 1,5, 2 puan öne geçtik. Bütün İstanbulluların oyunu alacağız ve büyük bir zafer kazanacağız.