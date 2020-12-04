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Aktüel İBB 580 milyon dolarlık Eurobond satışı yaptı
Aktüel

İBB 580 milyon dolarlık Eurobond satışı yaptı

Yeniakit Publisher
2020-12-04 16:17:34 -
İBB 580 milyon dolarlık Eurobond satışı yaptı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 580 milyon dolarlık Eurobond satışı gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Florya'daki İstanbul Planlama Ajansı'nda (İPA) düzenlenen basın toplantısında konuşan İmamoğlu, seçim sonrası göreve geldiklerinde metro inşaatlarına fon bulmak için arayışlara başladıklarını söyledi.

Yaptıkları yurt dışı ziyaretler ve çalışmalarla, geçen sene ülke dışı finansman bulduklarını ifade eden İmamoğlu, Kaynarca-Pendik-Tuzla, Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli, Kirazlı-Halkalı ve Mahmutbey-Bahçeşehir-Esenyurt metro hatlarının finansmanı için bankalardan borç almak yerine, yeni bir finansman aracı olarak, Eurobond ihracı yapmak üzere çalışmalara başladıklarını bildirdi.

İBB ekibinin son 3 aydır uluslararası yatırım bankaları, uluslararası hukuk büroları ve çok sayıda uluslararası yatırımcı kurum ile görüştüğünü aktaran İmamoğlu, şunları söyledi:

"Çabalarımız, büyük bir başarıyla sonuçlandı. Bahsettiğim 4 metro hattımızın proje finansmanı için, uluslararası sermaye piyasalarına 5 yıl vadeli, 580 milyon dolar tutarında ilk teminatsız Eurobond ihraç etmeyi başardık. 2 Aralık Çarşamba günü yapmış olduğumuz tahvil ihracımız, global yatırım çevrelerinden çok büyük ilgi gördü. Hedeflediğimiz 580 milyon dolarlık tahvil satışına karşılık, tam 4,3 kat, yani 2,5 milyar dolar büyüklüğünde bir alım talebi ile karşılaştık."

- Metro inşaatlarında kullanılacak

Devam eden ve hedefledikleri metro hatlarına değinen İmamoğlu, hedeflerinin toplam hat uzunluğunu 600 kilometrenin üzerine çıkarmak olduğunu kaydetti.

İstanbul'un yaşanabilir ve hareket eden bir şehir olarak kalmasının yolunun metro ağının genişletilmesinden geçtiğini belirten İmamoğlu, "Bu yeni finansmanın katkısının sonucunda, İBB olarak, aynı anda 10 hatta raylı sistem inşaatlarımız sürüyor olacak." ifadelerini kullandı

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