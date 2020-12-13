İBB 100 zabıta alımı başvuruları ne zaman?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 250 itfaiye alımının ardından KPSS üzerinden başka alımların yapılacağı da belirtildi. İBB bünyesinde 100 zabıta işe alınacağı duyuruldu. En az lise mezunu olan adaylardan KPSS şartı aranacak. Başvuru koşulları da belli oldu.

İBB zabıta alımı başvuru şartları nelerdir?

İBB zabıta alımı için başvuran kişiler, aşağıdaki genel şartları sağladıktan sonra zabıta alımı için başvuru yapabilirler. Bu şartlar şu şekildedir;

-Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmalı.

-Kamu haklarından mahrum olmamalı.

-Türk Ceza Kanunu'nun 53'ü; devlet güvenliğine karşı işlenen suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlar, zimmete para geçirme, gasp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma, ihaleye fesat karıştırma, iflasta sahtecilik, bir suçtan kaynaklanan malın aklanması veya kaçakçılık suçlarından cezalı olunmaması gerekir.

-Erkek adaylar için askerlik açısından; Askerlik ile ilgisi bulunmaması veya askerlik yaşına gelmemiş, askerlik yaşına gelmişse, aktif hizmet veya erteleme veya yedek sınıfa geçmiş olması gerekir.

-Görevlerini yerine getirmesini engelleyecek hiçbir akıl hastalığı bulunmaması gerekir.

-İlan edilen pozisyonlar için kalan başvuru koşullarının yerine getirilmesi gerekmektedir.

Aç karnına, kıyafetsiz ve çıplak ayakla tartın ve ölçün; erkekler için en az 1.67 metre şartı bulunur. Kadınlar için en az 1.60 metre şartı bulunmaktadır. 3. sınav tarihinde 30 yaşında olmama şartı da yer almaktadır.

Zabıta alımı başvuruları ne zaman başlayacak?

Zabıta alımı başvuruları 4 Ocak 2021 tarihinde başlayacak ve 10 Ocak 2021 tarihinde sona erecek. Başvurmak için önce bir e-devlet başvuru formu doldurmanız gerekecek. Daha sonra Form adresi 4 Ocak tarihinde e-devlet üzerinden açılacaktır.