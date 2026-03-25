Yerel IBAN verdi, cezaevine girdi 700 lira alacak için 5 yıl hapis yatacak
Adana'da 43 yaşındaki adam 700 TL alacağını tahsil etmek için IBAN'ını verdiği kişinin kendisini komutan olarak tanıtıp "Şehit ailelerine kurban keseceğiz" bahanesiyle vatandaşları dolandırması nedeniyle 5 yıl 2 ay 15 gün hapis cezası alarak cezaevine girdi.

Adana'da hastanede temizlik görevlisi olarak çalışan ve 2005 yılında kavgayı ayırırken vurulması sonucu protez bacakla hayatını sürdüren 43 yaşındaki adam, 700 TL alacağını tahsil etmek için IBAN'ını verdiği kişinin kendisini komutan olarak tanıtıp "Şehit ailelerine kurban keseceğiz" bahanesiyle vatandaşları dolandırması nedeniyle 5 yıl 2 ay 15 gün hapis cezası alarak cezaevine girdi.

İddiaya göre, kuşçu kahvesine gelen ve kendini Ö.K. olarak tanıtan şahıs, protez bacaklı T.T.'den güvercin ve çeşitli malzemeler aldı. Bir süre sonra 700 lira borçlanan şahıs, parasının olmadığını belirterek birkaç gün sonra ödeme yapacağını söyledi.

Ardından T.T.'yi arayan şahıs, "Babam Diyarbakır'dan para gönderecek, benim hesabım yok, senin hesabına atsın" diyerek IBAN istedi. T.T.'nin hesabına gelen paranın 700 TL'sini alıp geri kalanı şahsa verdi. Aynı şahıs iki kez daha T.T.'nin hesabına para yatırdı. Bunun üzerine şüphelenen T.T. bir daha kendi hesabına para yatırmamasını istedi. Ancak daha sonra aynı yöntemle farklı kişilerden para gönderildiği ve bu paraları şüphelinin, kendisini komutan olarak tanıtıp, "Şehit ailelerine kurban kesilecek" bahanesiyle topladığı ortaya çıktı.

Olayın ardından açılan dava sürecinde T.T. hakkında ilk olarak 7 yıl 9 ay 22 gün hapis cezası verildi. İstinaf mahkemesinin değerlendirmesinin ardından yeniden görülen davada ceza 5 yıl 2 ay 15 gün olarak kesinleşti. T.T. dün Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından evinden alındı. Emniyete götürülen T.T. işlemlerinin ardından önce adliyeye daha sonra da cezaevine götürüldü.

İbretlik hikaye: IBAN'ını paylaştı 8 yıl hapis yedi! 'Arkadaş kurbanı oldum'
Yaşam

Üniversite öğrencilerine "IBAN kiralama" tehlikesi anlatıldı
Üniversite öğrencilerine "IBAN kiralama" tehlikesi anlatıldı

Ekonomi

Üniversite öğrencilerine "IBAN kiralama" tehlikesi anlatıldı

Teker teker sıralandı! IBAN’I olanlara altın gibi öneriler
Teker teker sıralandı! IBAN’I olanlara altın gibi öneriler

Gündem

Teker teker sıralandı! IBAN’I olanlara altın gibi öneriler

Ramazan Bayramı’nda IBAN’la para gönderecekler dikkat
Ramazan Bayramı’nda IBAN’la para gönderecekler dikkat

Gündem

Ramazan Bayramı’nda IBAN’la para gönderecekler dikkat

