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Yaz sezonunun gözdesi Anadolu’nun ortasında doğal plaj keyfi

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IHA Giriş Tarihi:

Yaz sezonunun gözdesi Anadolu’nun ortasında doğal plaj keyfi

Konya'nın Karapınar ilçesinde bulunan krater gölü Acıgöl, havaların ısınmasıyla birlikte ziyaretçilerin uğrak noktası haline geldi.

#1
Foto - Yaz sezonunun gözdesi Anadolu’nun ortasında doğal plaj keyfi

Acıgöl, Karapınar ilçe merkezinin 10 kilometre doğusunda yer alıyor.

#2
Foto - Yaz sezonunun gözdesi Anadolu’nun ortasında doğal plaj keyfi

Acıgöl'ün sığ sularında sucul makro algler, mavi-yeşil algler, diyatomlar ve mor bakteriler yaşıyor.

#3
Foto - Yaz sezonunun gözdesi Anadolu’nun ortasında doğal plaj keyfi

Suyu kendine has acı ve tuzlu bir tadı olan gölün derinliği 300 metreyi buluyor.

#4
Foto - Yaz sezonunun gözdesi Anadolu’nun ortasında doğal plaj keyfi

Son dönemde yapılan çevre düzenlemeleriyle çehresi değişen Acıgöl, yüzer havuzu, plaj voleybolu sahası, sahil duşları, piknik alanları ve otopark gibi sosyal donatılarıyla dikkat çekiyor.

#5
Foto - Yaz sezonunun gözdesi Anadolu’nun ortasında doğal plaj keyfi

Çevre il ve ilçelerden gelen vatandaşların da ilgi gösterdiği göl, yaz aylarında serinlemek ve vakit geçirmek isteyenler için doğal ve ekonomik bir alternatif sunuyor.

#6
Foto - Yaz sezonunun gözdesi Anadolu’nun ortasında doğal plaj keyfi

Ailecek Acıgöl'e gelen vatandaşların kimisi çadır kurarak göl kıyısında kamp yaparken, bazı vatandaşlar ise serinlemek için gölde yüzme fırsatı buluyor.

#7
Foto - Yaz sezonunun gözdesi Anadolu’nun ortasında doğal plaj keyfi

Acıgöl'ü ziyaret eden vatandaşlar, bölgenin ailece vakit geçirmek ve piknik yapmak için oldukça uygun olduğunu belirterek, sunulan imkanlardan memnun kaldıklarını ifade ettiler.

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