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Sağlık Bariyerlere ok gibi saplanan pikaptan 2 kişi yaralı olarak çıktı
Sağlık

Bariyerlere ok gibi saplanan pikaptan 2 kişi yaralı olarak çıktı

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Siirt’te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği pikap bariyerlere ok gibi saplandı. Feci kazada 2 kişi yaralandı.

Siirt’te  Fesih A. yönetimindeki pikap, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak bariyerlere saplandı. Araçta yolcu olarak bulunan Ayhan C. araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine Siirt Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, UMKE, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin koordineli çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarılan Ayhan C., sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazada yaralanan sürücü Fesih A. ile yolcu Ayhan C. olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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