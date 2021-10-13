İAÜ öğretim üyeleri alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Adayların aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte şahsen veya posta ile ilgili Fakülte / Yüksekokullara başvuru yapmaları gerekmektedir.

1- Dilekçe (Başvuru dilekçelerinde başvurulan kadronun, Birimi, Unvanı ve adayın iletişim adresleri (adres, telefon no, e-mail v.s.) açıkça belirtilecektir.

2- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

3- Özgeçmiş,

4- Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge,

5- Lisans/Lisansüstü Diploma fotokopileri (onaylı belge)

6- Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belgenin fotokopisi (onaylı belge)

7- Resmi Transkript (Lisans Eğitimi ile ilgili) (onaylı belge)

8- ALES Belgesi

9- 4 Adet biyometrik fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)

10- Yabancı Dil Belgesi (Öğretim dili İngilizce olan programlar için en az 85 puan alması gerekir)

11- Tecrübe durumunu gösterir belge (İlan edilen kadroya bağlı olarak alınacak) (onaylı belge) 12- -Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (e-Devlet üzerinden alınan belge) İlgililere duyurulur.

SINAV TAKVİMİ

İlk Başvuru 13.10.2021 Giriş Sınavı 1.11.2021

Son Başvuru (Mesai Bitimi) 27.10.2021 Giriş Sınav Saati 10:00

Ön Değerlendirme Sonuç İlanı 28.10.2021 Giriş Sınav Yeri İAÜ Florya Halit Aydın Yerleşkesi

Nihai Değerlendirme Sonuç 3.11.2021

Sonuçların İlan Edileceği İnternet Adresi: www.aydin.edu.tr

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