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Ekonomi İAÜ öğretim üyeleri alıyor
Ekonomi

İAÜ öğretim üyeleri alıyor

İstanbul Aydın Üniversitesi 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 31. maddesi uyarınca “ Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği”nin ilgili hükümleri uyarınca “Tam Zamanlı” “Öğretim Elemanı” istihdamı yapacak.

Yeniakit Publisher
2021-10-13 14:00:00 -
İAÜ öğretim üyeleri alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Adayların aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte şahsen veya posta ile ilgili Fakülte / Yüksekokullara başvuru yapmaları gerekmektedir.

1-  Dilekçe  (Başvuru  dilekçelerinde  başvurulan  kadronun,  Birimi,  Unvanı  ve  adayın  iletişim  adresleri  (adres,  telefon  no,  e-mail  v.s.)  açıkça belirtilecektir.

2- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

3- Özgeçmiş,

4- Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge,

5- Lisans/Lisansüstü Diploma fotokopileri (onaylı belge)

6- Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belgenin fotokopisi (onaylı belge)

7- Resmi Transkript (Lisans Eğitimi ile ilgili) (onaylı belge)

8- ALES Belgesi

9- 4 Adet biyometrik fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)

10- Yabancı Dil Belgesi (Öğretim dili İngilizce olan programlar için en az 85 puan alması gerekir)

11- Tecrübe durumunu gösterir belge (İlan edilen kadroya bağlı olarak alınacak) (onaylı belge) 12- -Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (e-Devlet üzerinden alınan belge) İlgililere duyurulur.

SINAV TAKVİMİ

İlk Başvuru      13.10.2021       Giriş Sınavı      1.11.2021        

Son Başvuru (Mesai Bitimi)    27.10.2021       Giriş Sınav Saati       10:00       

Ön Değerlendirme Sonuç İlanı       28.10.2021       Giriş Sınav Yeri        İAÜ Florya Halit Aydın Yerleşkesi    

Nihai Değerlendirme Sonuç   3.11.2021        

Sonuçların İlan Edileceği İnternet Adresi: www.aydin.edu.tr

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