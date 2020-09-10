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Aktüel IATA: Kovid-19 aşılarının dünyaya dağıtılması için 8 bin kargo uçağı gerekiyor
Aktüel

IATA: Kovid-19 aşılarının dünyaya dağıtılması için 8 bin kargo uçağı gerekiyor

Yeniakit Publisher
2020-09-10 19:18:37 -
IATA: Kovid-19 aşılarının dünyaya dağıtılması için 8 bin kargo uçağı gerekiyor

NEW YORK (AA) – Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının geliştirilmesi halinde, dünyaya dağıtılması için 8 bin kargo uçağına ihtiyaç duyulacağını açıkladı.

Küresel ilaç firmaları Kovid-19 aşı denemelerini tamamlamaya çalışırken, IATA Genel Müdürü Alexandre de Juniac tarafından yapılan açıklamada, Kovid-19 aşısının dünyadaki 7,8 milyar insana ulaştırılması için Boeing 747 büyüklüğünde 8 bin uçağa ihtiyaç duyulacağına dikkat çekti.

Kanada merkezli kuruluşun yöneticisini Juniac, "Kovid-19 aşılarını güvenli bir şekilde sunmak, küresel hava kargo endüstrisi için yüzyılın misyonu olacak." sözleri ile konunun önemine değinirken, çalışmaların acilen başlaması gerektiğini söyledi.

"Hükümetleri lojistik zinciri boyunca işbirliğini kolaylaştırmada liderlik etmeye çağırıyoruz, böylece tesisler, güvenlik düzenlemeleri ve sınır işlemleri önümüzdeki devasa ve karmaşık göreve hazır olabilir." diyen Juniac, hava kargo endüstrisinin uzun süredir aşı dağıtımında önemli bir rol oynadığına işaret etti. Juniac, Kovid-19 aşılarının hızlı ve verimli taşınması anlamında zamanlamaya ve ısıya duyarlı sistemlere sahip olduğunu da belirtti.

- Eğitimli personel ve güvenlik konusuna dikkat çekti

IATA Genel Müdürü Alexandre de Juniac, Kovid-19 aşısının taşınması ile ilgili en önemli endişelerinden birinin, yeterince eğitimli personelin yetiştirilmesi olduğunu, güvenlik tedbirlerinin de göz önünde bulundurulması gerektiğini kaydetti.

120 ülkeden 290 havayolu şirketinin üye olduğu kurumun Genel Müdürü olan Juniac, aşıların çok değerli ürünler olacağını belirttiği açıklamasında, bu konuda yaşanması muhtemel hırsızlık ve kaçakçılık olaylarının öngörülmesi gereğine vurgu yaptı.

Havacılık endüstrisinin salgın döneminde büyük maddi zarara uğradığının hatırlatan Juniac açıklamasında, azalan talep nedeni ile birçok kargo uçağının uzun vadeli olarak depolara çekildiğine işaret etti. Juniac, aşıların taşınmasında büyük ihtiyaç duyulacak olan bu uçakların yeniden personel tedariği ve uçuş hazırlıklarının yapılması gerektiğine de dikkat çekti.

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