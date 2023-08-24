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Ekonomi IAB ve BtcTurk Geleceğin Mühendislerini Dijital Pazarlama Trendleriyle Buluşturuyor
Ekonomi

IAB ve BtcTurk Geleceğin Mühendislerini Dijital Pazarlama Trendleriyle Buluşturuyor

Yeniakit Publisher
2023-08-24 22:30:00 -
IAB ve BtcTurk Geleceğin Mühendislerini Dijital Pazarlama Trendleriyle Buluşturuyor

İnteraktif Reklamcılık Derneği (IAB) tarafından, ilki 2015 yılında düzenlenen Dijital Öğrenci İşleri Eğitim Kampı UniChallenge, Tech versiyonuyla beşinci kez düzenleniyor. Temel hedefi mühendis adaylarına, teknoloji odaklı Dijital Pazarlama İletişimi dünyasını tanıtmak ve teknolojiyle pazarlama iletişimini bir arada kullanmayı öğretmek olan program 11-22 Eylül arasında online olarak gerçekleşecek. Gençlerin kariyer hedeflerine farklı bir bakış açısı getirerek sektördeki yetenek ihtiyacına destek olmayı amaçlayan program 2 hafta sürecek ve katılım 50 kişiyle sınırlı olacak.

Bu yıl BtcTurk’un ana sponsorluğunda gerçekleşecek program kapsamında öğrenciler dijital odaklı eğitimler alma imkânı bulacaklar. Evyap ve Unilever’ın Kariyer Sponsoru olarak destek verdiği eğitime Publicis Group Türkiye Destek Sponsoru olarak katkıda bulunuyor. Programın bu yılki tanıtım materyalleri ise FCB Artgroup tarafından hazırlandı.

Bu yıl depremden etkilenen öğrencilere özel kontenjanın ayrılacağı kampta UniChallengerlar, iki hafta boyunca sektörün önde gelen isimleriyle buluşacaklar. Ayrıca her yıl olduğu gibi bu yıl da kamp bittikten sonra bu isimlerden mentorluk desteği alabilecekler.

“Önüm, Arkam, Sağım, Solum Dijital” mottosuyla yola çıkan ve üniversitelerin 3. ve 4. sınıflarında okuyan ve yeni mezun olmuş öğrencilerin katılabileceği programda; katılımcılar, dijital dünyadaki kariyer fırsatlarını öğrenecekler. Katılımcılar UniChallenge Tech süresince, dijital dünyayı daha yakından tanırken başarılı şirketlerin öykülerini ajans ve reklamverenlerden dinleme şansı da bulacaklar. Aynı zamanda dünyada yaşanan gelişmelerin sektöre olan etkilerini de yakından öğrenme fırsatı yakalayacaklar.

Katılımcıların, belirlenecek bir proje çalışması üzerinden hazırlayacağı sunumlar arasından ilk 3’e giren ekipler IAB üyesi firmalarda 1 aylık staj hakkı elde edecek.

Programa Mühendislik bölümlerinin yanı sıra Yönetim Bilişim Sistemleri, İstatistik gibi bölümlerden de yapılacak başvurulara öncelik verilecek. İlk dört yılında toplam 175 mezun veren UniChallenge Tech’in bu yılki başvuruları 3 Eylül’e kadar devam edecek.
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