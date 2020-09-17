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Aktüel I. Uluslararası Aşçı Dede Ateşbaz-ı Veli Sempozyumu online ortamda başladı
Aktüel

I. Uluslararası Aşçı Dede Ateşbaz-ı Veli Sempozyumu online ortamda başladı

"Necmettin Erbakan Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatma Arslan: - "Kültür, din, gelenek ve mutfağın konuşulacak olduğu bu sempozyumun hem şehrimiz hem ülkemiz adına önemli olduğunu düşünüyorum"

Yeniakit Publisher
2020-09-17 14:12:52 -
I. Uluslararası Aşçı Dede Ateşbaz-ı Veli Sempozyumu online ortamda başladı

KONYA (AA) - Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) ve Konya Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde düzenlenen ve gastronomi alanındaki bilim insanlarını bir araya getiren I. Uluslararası Aşçı Dede Ateşbaz-ı Veli Sempozyumu online ortamda açılış programı ile başladı.

Pandemi nedeniyle online olarak gerçekleştirilen ve gastronomi alanında Türkiye'den ve dünyadan 200 bilim insanının sunum yapacağı sempozyumun açılış konuşmasını Necmettin Erbakan Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatma Arslan yaptı.

Arslan, konuşmasında, sempozyumun ana teması olan gastronominin, kültürel değerlerin yaşatılması anlamında önemli bir görevi üstlendiğini söyledi.

Gastronominin sadece yemeklerin pişirilerek sunulması anlamına gelmediğini dile getiren Arslan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gastronominin sanatsal ve kültürel bir yanı vardır ve geçmişten gelen bir mirası da geleceğe aktarmada etkin bir bilim dalıdır. Dolayısıyla Konya'yı düşündüğümüzde, sahip olduğumuz kültürel mirasın aktarımı görevini de ziyadesiyle üstlendiğini görüyoruz. Kültür, din, gelenek ve mutfağın konuşulacak olduğu bu sempozyumun hem şehrimiz hem ülkemiz adına önemli olduğunu düşünüyorum. Bu bağlamda üniversitemizin gastronomi ve mutfak sanatları alanında son derece iyi bir yerde olduğunu da söylemek isterim."

- Dünyadaki tek aşçı türbesi, Ateşbaz-ı Veli Dede'ye ait

Konya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Selim Yücel Güleç de Ateşbaz-ı Veli Dede hakkında bilgi verdi.

Aşçı Dede Ateşbaz-ı Veli'nin güzel ahlakın ve sevginin timsali olduğunu belirten Güleç, Meram'da bulunan türbesinin dünyada bulunan tek aşçı türbesi olma özelliği taşıdığını anımsattı.

Konya'nın bir gastronomi şehri olması için proje çalışmalarını tamamladıklarını aktaran Güleç, "Konya Mutfak Müzesi projemiz de bunlardan biri olacak. Bu bereketli toprakların lezzetlerinin herkese ulaşması için elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz. Bu sempozyum da bu bağlamda yapılan çalışmalara önemli bir katkı sağlayacak. Necmettin Erbakan Üniversitemizin yöneticilerinin katkılarını takdirle karşılıyor ve kendilerine teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Sempozyumda Türkiye'den ve dünyadan 200 bilim insanı; yemek kültürü, yemek tarihi, Mevlevi mutfağı, Selçuklu, Osmanlı, Konya ve dünya mutfakları üzerine sunumlar yapacak.

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