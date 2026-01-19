İstibra ve İstinca Nasıl Yapılır? Abdest Temizliği Nedir?

İslam dininde temizlik (taharet), imanın yarısı olarak kabul edilir ve bedensel arınmaya büyük önem verilir. Bu temizlik kurallarının başında, abdest bozduktan sonra uygulanan iki temel arınma şekli olan İstibra ve İstinca gelir. Arapça kökenli olan bu iki kelime, Müslümanların namaz öncesi ve gündelik hayatlarında necis (pis) kabul edilen maddelerden tamamen temizlenmesini sağlamayı amaçlar.

İstibra ve İstinca Arasındaki Temel Fark Nedir?

İstibra ve İstinca terimleri sıklıkla birlikte anılsa da, farklı temizlenme süreçlerini ifade ederler. İstibra, küçük abdest (idrar) sonrası yapılan temizliktir ve özellikle erkekler için idrar sızıntısının tamamen kesilmesi için beklemeyi içerir. İstinca ise, büyük abdestten (dışkı) sonra yapılan arınma işlemidir ve genel olarak pisliklerden temizlenmek anlamına gelen "taharetlenme" ile eş anlamlıdır.

İstibra ve İstinca Uygulama Yöntemleri

İstibra, erkeklerin idrar akıntısının kesildiğinden emin olması için belirli bir süre beklemelerini veya hareket etmelerini gerektirir. Fıkıh kaynaklarında, idrar sızıntısının tamamen durması için yaklaşık 2-3 dakika beklenmesi veya en az 40 adım atılması tavsiye edilir. Bu, giysiye necaset bulaşmasını önlemek için vacip (gerekli) bir uygulamadır.

İstinca ise, taharet musluğu kullanılarak bol su ile yapılmalıdır. Temizlenirken dikkat edilmesi gereken en önemli fıkhi kural, temizlik işleminin sağ el yerine sol el ile yapılmasıdır. Bu, sünnet ve fıkıh hükümlerine göre vacip kabul edilir. İstinca sırasında bol su kullanmak israf sayılmaz, aksine tam bir temizlik için teşvik edilir. Eğer su bulunamazsa, İstibra peçete veya benzeri temiz bir madde ile, İstinca ise küçük taşlar veya sert temizleyici materyaller kullanılarak yapılabilir. Bu uygulamaların amacı, bedeni ve giysiyi namaza engel olacak her türlü pislikten arındırmaktır.