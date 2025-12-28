İstanbul Baraj Doluluk Oranları Alarm Veriyor: Son Durum Yüzde 17,87

İstanbul'un su kaynaklarını besleyen barajlardaki doluluk oranları, azalan yağışlar nedeniyle kritik seviyelere yaklaştı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından açıklanan güncel veriler, kentteki su rezervlerinin durumunu gözler önüne serdi.

Geçen yıl 28 Aralık tarihinde yüzde 36,6 seviyelerinde olan İstanbul baraj doluluk oranları, bu yıl aynı dönemde ciddi bir düşüş yaşadı. İSKİ'nin 28 Aralık tarihli verilerine göre, İstanbul'daki barajların ortalama doluluk oranı yüzde 17,87 olarak ölçüldü. Bu oran, kentte yaşanan kuraklık etkisinin boyutunu gösteriyor.

Geçen Yıla Göre Büyük Fark

Uzmanlar, barajlardaki bu hızlı düşüşün devam etmesi halinde su tasarrufu önlemlerinin artırılması gerektiğini belirtiyor. İstanbul'un nüfus yoğunluğu ve su tüketimi göz önüne alındığında, mevcut rezervlerin uzun vadede yeterli olmayabileceği endişesi hakim. Vatandaşların su kullanımı konusunda daha dikkatli olması ve yetkililerin uyarılarını dikkate alması önem taşıyor. İstanbullular, güncel baraj seviyelerini İSKİ'nin resmi kanallarından takip edebilirler.