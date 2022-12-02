"Hz. Musa’nın sandukasını" ararken yakalandı

Türbelere ve mezarlara kazma kürekle kazarak zarar veren, Hz. Musa’nın sandukasını aradığını ileri süren akli dengesi yerinde olmayan şahıs, Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerini harekete geçirdi.

Şehit Osman Tepesi'ndeki Şehit Osman Türbesi’ni ve şehir merkezinde bulunan Ahi Emir Ahmedi Zencani Türbesi’ni kazma, kürekle tahrip eden F.K., takibe alındı.

Son olarak Şehit Osman Tepesi'nde bulunan bir mezarı tahrip etmesi üzerine, ekipler olay yerine gitti.

Polisler, mezarlık alanda bulunan kazma, kürek gibi malzemelerden numuneler alarak F.K.'nin kimliğine ulaştı. Diğer yandan da 15 gün boyunca kamera görüntüleri incelendi.

Ekipler, F.K. isimli şahsı sokak sokak arayıp yakaladı.

İHA’nın haberine göre; polis merkezine getirilen şahıs, daha sonra sağlık kontrolleri yapılmak üzere Bayburt Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Yapılan kontroller neticesinde akli dengesinin yerinde olmadığı tespit edilen F.K., tedavisi yapılmak üzere Samsun Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne sevk edildi.

Öte yandan, F.K.'nin Hz. Musa'nın sandukasını aramak amacıyla böyle bir girişimde bulunduğunu, amacının mezarlara zarar vermek olmadığını belirttiği öğrenildi.