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İSLAM Hz. Muhammed’in ismini duyunca Müslüman oldu Allahu ekber!
İSLAM

Hz. Muhammed’in ismini duyunca Müslüman oldu Allahu ekber!

TikTok üzerinden yayınlanan bir video yürekleri heyecanlandırdı. Sokak röportajına katılan Katolik bir kadın son peygamber Hz. Muhammed (S.A.S)’in ismini duyduktan sonraki duygu değişimi izleyenleri etkiledi.

Yeniakit Publisher
2022-10-18 08:09:00 - 2022-10-18 08:11:27

Bir sokak röportajında kendisine yöneltilen sorulara cevap veren Katolik Hristiyan bir kadına dini inancı sorulurken, soru soran kişinin Hz. Muhammed ismini söylemesi ile ortaya çıkan kadının duygu değişimi videoya böyle yansıdı.

Röportajda, kadın; “İsa’nın Allah’ın peygamberi olduğuna inanıyor musunuz?” sorusuna “Evet, eminim, inanıyorum” dedi.

Daha sonra peygamber Hz. Muhammed (S.A.S) hakkında ne düşünüyorsunuz? Sorusu gelince kadın kendinden geçtiğini belirtilerek Müslüman olma kararı aldı.

O anlar videoya böyle yansıdı.

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