  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Hz. Muhammed'e hakaret içerikli karikatürleri yayımlayan Charlie Hebdo İran'da protesto edildi
Aktüel

Hz. Muhammed'e hakaret içerikli karikatürleri yayımlayan Charlie Hebdo İran'da protesto edildi

Başkent Tahran başta olmak üzere 22 eyalette düzenlenen gösterilere katılan binlerce kişi Charlie Hebdo ve destekçilerine tepki gösterdi

Yeniakit Publisher
2020-09-10 19:10:03 -
Hz. Muhammed'e hakaret içerikli karikatürleri yayımlayan Charlie Hebdo İran'da protesto edildi

TAHRAN (AA) - İran'ın başkenti Tahran başta olmak üzere ülke genelinde 22 eyalette, Hazreti Muhammed'i konu ederek hakaret içeren karikatürleri yeniden yayımlayan Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo protesto edildi.

Tahran'ın İmam Hüseyin Meydanı'nda toplanan göstericiler "Resulullah'ın ümmetiyiz", "Lebbeyk ya Resulullah" yazılı dövizler taşıyarak ve "Kahrolsun Fransa", "Kahrolsun ABD", "Kahrolsun İsrail" ve "Kahrolsun Al-i Suud" sloganları atarak Charlie Hebdo'ya tepki gösterdi.

İran'ın Hürmüzgan, Sistan-Beluçistan, Kirman, Gilan, Elburz, Yezd, Güney Horasan, İlam, Kazvin, Hemedan, Erdebil, Kuzey Horasan, Rezevi Horasanı, Mazenderan, Loristan, Gülistan, Şiraz, Kohgiluye-Buyer Ahmed, Kürdistan, Kum ve Tebriz gibi eyaletlerinde de Hazreti Muhammed'in adının yazılı olduğu dövizler taşındı ve Charlie Hebdo'yu kınayan sloganlar atıldı.

Gösterilere kadınlar yoğun olarak katılırken, siyasiler ve din adamları da eylemlere destek verdi.

Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo, Ocak 2015'te yayımladığı Hazreti Muhammed'in konu edildiği hakaret içerikli karikatürleri, 1 Eylül'de tekrar yayımlamıştı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da konuyla ilgili açıklamasında, derginin eyleminin "ifade özgürlüğü" olduğunu savunmuştu.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Uzmanlardan korkutan açıklama! Büyük kriz kapıda
Gündem

Uzmanlardan korkutan açıklama! Büyük kriz kapıda

Kuraklık nedeniyle İstanbul'daki barajlar son 10 yıllık sürecin en kötü ikinci dönemini yaşarken, uzmanlardan su krizi uyarısı geldi. Prof. ..
Miçotakis Türkiye’yi tehdit etti
Dünya

Miçotakis Türkiye’yi tehdit etti

İngiliz gazetesine makale yazan Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, Türkiye'nin bu ay içerisinde yapılacak Avrupa Birliği (AB) zirvesin..
ABD'den bölgede savaş çığırtkanlığı: Sözle değil eylemle karşılık verin
Dünya

ABD'den bölgede savaş çığırtkanlığı: Sözle değil eylemle karşılık verin

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) ülkelerine Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki varlığına karşı harekete g..
Satılık 2014 model Volkswagen Passat
Satılık 2014 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı