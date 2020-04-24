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Kültür - Sanat

Hz. Muhammed (s.a.v) Bir Peygamberin Mirası

Peygamber efedimizin hayatının anlatıldığı oldukça güzel ve özgün bir çalışma olan: Hz Muhammed (s.a.v) Bir Peygamberin Mirası isimli belgeseli mutlak seyretmelisiniz.

2020-04-24 17:09:00 -
Hz. Muhammed (s.a.v) Bir Peygamberin Mirası

Amerika'da yaşayan Müslümanlarının hayat hikayesinin yanı sıra Peygamber efendimizin de hayatının anlatıldığı Bir Peygamberin Mirası isimli belgesel, Ramazan-ı Şerif ayını idrak ettiğimiz şu günlerde izlenebilecekler listenize alınabilir. 

 

BİR PEYGAMBERİN MİRASI

Hz. Muhammed Mustafa'nın (s.a.v) 1400 yıl önce yaktığı hakikat meşalesinin insanlığı nasıl aydınlattığının anlatıldığı belgeselde, Amerikalı Müslümanlardan da sıklıkla bahsediliyor. Peygamber efendimizin tebliği ettiği dinin dünyanın her bir köşesine nasıl ulaştığını gözleriniz yaşararak izleyeceksiniz. Koronavirüs pandemisi nedeniyle evlerde vakit geçirdiğimiz şu günlerde hem bilgilenmek hem de oruç ibadetini ruhuna uygun bir belgeseler izlemek isteyeler için. 

 

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