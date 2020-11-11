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Gündem Hz. Muhammed en saygın kişidir
Gündem

Hz. Muhammed en saygın kişidir

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Al Jazeera için kaleme aldığı yazıda, Hz. Muhammed’in (sav) Müslümanlar için yaşadıkları yerin sekülarizm, modernite, aydınlanma ya da teknolojiyle ne kadar şekillendiğine bakılmaksızın en saygın ve kutsal kişi olduğuna dikkat çekerek, “İslam peygamberine saygısızlık, ifade özgürlüğünü savunmak değil, aşırılıkçı bir eylemdir” ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-11-11 09:54:00 -
Hz. Muhammed en saygın kişidir

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Al Jazeera için kaleme aldığı makalede, “Hazreti Muhammed Müslümanlar için yaşadıkları yerin sekülarizm, modernite, aydınlanma ya da teknolojiyle ne kadar şekillendiğine bakılmaksızın en saygın ve kutsal kişidir. Buna saygı göstermek şiddet yanlısı aşırılığa taviz vermek değil, ahlaki ve siyasi bir görevdir” değerlendirmesinde bulundu.

Kalın, “Avrupa’nın ‘Müslüman sorunu’ ve yeni seküler haçlı seferi” başlıklı yazısında bugün Avrupa’da, 19. yüzyılın Avrupasında nasıl Yahudiler sorun olarak görüldüyse bugün de bir “Müslüman sorunu” ortaya çıktığını ifade etti.

Müslümanlara ve İslam’a yönelik olumsuz hareketlerin inanç özgürlüğü, çoğulculuk ve demokrasiye daha fazla sınır koyduğunu vurgulayan Kalın, “Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ‘Avrupa’nın ruhunu kurtarmak’ için seküler bir haçlı seferi başlatmaya öncülük etmiş gibi gözükse de eylemleri yanlış yönlendirilmiş çünkü hedef aldığını iddia ettiği aşırılık yanlılarının elini güçlendiriyor” ifadesine yer verdi.

Fransız Charlie Hebdo dergisinin hazırladığı, Hazreti Muhammed’i hedef alan karikatürlere de değinen Kalın, “İslam Peygamberinin saygısız ve tatsız karikatürlerini yayınlamak ifade özgürlüğünü savunmak değil, başlı başına aşırılıkçı bir eylemdir” ifadelerini kullandı.

Hazreti Muhammed’in Müslümanlar için yaşadıkları yerlere bakılmaksızın en kutsal kişi olduğuna dikkati çeken Kalın, “Sırf birilerini kaybettiğiniz için onlardan dini değerlerinden vazgeçmelerini istemeniz politikanızı daha makul ya da saygılı yapmaz. Hazreti Muhammed Müslümanlar için yaşadıkları yerin sekülarizm, modernite, aydınlanma ya da teknolojiyle ne kadar şekillendiğine bakılmaksızın en saygın ve kutsal kişidir. Buna saygı göstermek şiddet yanlısı aşırılığa taviz vermek değil, ahlaki ve siyasi bir görevdir” ifadelerini kullandı.

Kalın ayrıca Macron’un İslam’a karşı yeni bir haçlı seferini savunarak ve Müslümanları Batı medeniyetinin “ötekisi” olarak göstererek bazı siyasi avantajlar etmeye çalışsa da bu arayışın Fransa ve bölge ülkelerinin içinde bulunduğu krizi hafifletmeyeceğini belirtti.


Yeni Akit Gazetesi
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