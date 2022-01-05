Hz. Meryem'e iftira atmıştı! Yalova İlahiyat "görevden alınsın" çağrısı yaptı

Hazreti İsa ve Hazreti Meryem'e (a.s) dil uzatarak hedef alan Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Cihat Kısa'ya tepkiler gelmeye devam ediyor.

Kısa, yaptığı açıklamalarıyla Türkiye’nin dört bir yanından tepki ve sert eleştirin odağı haline geldi. Sosyal medyada da gündem olan konu hakkında binlerce kişi twit attı, Kısa’nın görevden alınması talep edildi.

Görevden alınsın!

Hazreti Meryem'e dil uzatılarak toplumun dini ve manevi değerlerinin hedef alınması sonrası Yalova Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi öğrencileri de Kısa’ya tepki gösterdi.

Tepkilerini dile getiren öğrenciler fakülte önünde protesto gösterisi düzenledi. Protestoda basın açıklaması da yapıldı. Öğrenciler adına açıklama yapan Harun Şimşak, "Yalova Üniversitesi’nin Müslüman öğrencileri olarak, birkaç gün önce, Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Cihad Kısa isimli şahsın Hz. İsa (a.s) ve Hz. Meryem annemize necis ağzıyla attığı iftiraya karşı tepkimizi göstermek, safımızı belli etmek için toplandık." ifadelerini kullandı ve Cihad Kısa'nın görevden alınması çağrısı yapıldı.

'Fakülteler yeniden yapılandırılmalı!'

Şimşak, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı: "Son olarak, başta İzmir Dokuz Eylül Üniversitesinde bulunan, öğrencisinden akademisyenine tüm Müslüman kardeşlerimize ve diğer üniversitelerdeki kardeşlerimize çağrımız şudur; bu hayasızlığa ve edepsizliğe karşı seslerinizi yükseltin, saflarınızı belli edin. Unutmayın ki Din-i Mübin-i İslâm’a hizmet, bu güruha tepki göstermeyi, yanlışların doğruya tahvil edilmesi için çaba sarf etmeyi gerektirir. Yaşananlar gösteriyor ki, sadece Cihad Kısa’nın görevden alınması yetmez, mensubu olduğumuz tüm islami ilimler fakültelerinde, ilahiyatlarda bir yeniden yapılanma zaruridir. Ümidimiz bu eylemin, bu yolda bir işaret fişeği olmasıdır! Takipçisi olacağız!"