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Gündem Hz Meryem'e fuhuş iftirası sonrası ilahiyat fakültesi dekan yardımcısına suç duyurusu!
Gündem

Hz Meryem'e fuhuş iftirası sonrası ilahiyat fakültesi dekan yardımcısına suç duyurusu!

Hz Meryem'e yönelik 'fuhuş' isnadında bulunan Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Cihad Kısa'ya yönelik suç duyurusunda bulunuldu.

Yeniakit Publisher
2022-01-04 21:04:00 -

 yeniakit.com.tr 

Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde görevli Cihad Kısa, Hz Meryem'e yönelik bir fuhuş isnadından bulunan bir ses kaydı nedeniyle sosyal medyada büyük tepki çekti. Kısa'nın Hz. Meryem ile ilgili tepki çeken sözleri nedeniyle Twitter'da #CihatKısaGörevdenAlınsın etiketi açıldı. Öte yandan Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanlığı da Kısa'yı savunan bir açıklama yaptı.

Cihad Kısa hakkında suç duyurusu

Hz Meryem'e yönelik iftiraya ilişkin Müslüman avukatlar harekete geçti. Avukat Huzeyfe Furkan Karakuş, suç duyurusuyla ilgili şu ifadelerde bulundu:

Hz. Meryem Aleyhisselam'a "zina" iftirasında bulunan Cihat Kısa isimli şahsın TCK 216/3 gereğince cezalandırılması adına suç duyurusunda bulunulacaktır.

Yer: İstanbul Çağlayan Adliyesi
Zaman: 05.01.202 / 12.00

İhsan Şenocak

Avukat Karakuş'un açıklamasını paylaşan İhsan Şenocak Hoca ise dekanlığa ve Cihad Kısa'ya tepkisini bir kez daha dile getirerek şu ifadelerde bulundu:

Anadolu coğrafyasının evlatları gün ışığında görünmeyen yıldızlar gibidir. Gecelerde gökleri kuşatır ve yol verirler bu aziz millete.7 genç hukukçu Hz Meryem için ÇAĞLAYAN'DA. Avukat kardeşim! Sen de orda ol!
DEKAN BEY! Anadolu'da MERYEMLERE sövülemeyeceğini sen de adamın da GÖRECEK!

Hz. Meryem'e 'fahişelik' iftirası! O ilahiyatçıya tepki yağıyor!
Hz. Meryem'e 'fahişelik' iftirası! O ilahiyatçıya tepki yağıyor! "Dekanlık, İslam'ı değil hocasını koruyor"

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Hz. Meryem'e 'fahişelik' iftirası! O ilahiyatçıya tepki yağıyor! "Dekanlık, İslam'ı değil hocasını koruyor"

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Yorumlar

Savga

Tövbe tövbe...Allah belani versin...Kuranı K-erim de meryem süresi var, hiç mi turkcesinden okumadin, yazıklar olsun.
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Mustafa

Bu kim ya Hz meryeme zina iftirası atıyor. Bu kimin adamı kime çalışıyor. Tespit edilip gereği neyse devletin araştırıp cezalandırması elzemdir.
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