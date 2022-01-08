Hz. Meryem'e çok çirkin iftira atmıştı! Yeniakit.com.tr ses kaydının tamamına ulaştı

Taha Emre ÖZDEMİR yeniakit.com.tr

Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Cihad Kısa'nın Hazreti Meryem'e yönelik ahlaksız iftirası kamuoyunda infiale sebep olmuş, gelen tepkiler üzerine üniversitenin İlahiyat Fakültesi Dekanlığı tarafından bir açıklama yapılarak, tepkilere sebep olan ses kaydının bağlamından koparıldığı iddia edilmişti.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) İlahiyat Fakültesi Dekanlığı, yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:

Sosyal medyada yedi yıl önce yapılan bir mezuniyet töreninden görüntüler kullanılarak ve mevcut Dekan Yardımcısının "Din Psikolojisi" dersinde öğrenciler tarafından tutulan ses kayıtlarının bağlam dışı kesilerek bazı bölümleri yayımlanmıştır.

Kayıtların önünden ve sonundan kırpılıp bağlamından koparılarak seçilen bazı cümleler üzerinden dini ve kutsal değerlerimizin aşağılandığı ve hafife alındığı intibaı uyandırılmak istenmiştir. Alıntılanan cümleler üzerine Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim'den ayetler eklenerek Fakültemiz ve tüm İlahiyat fakülteleri haksız ve mesnetsiz iddialarla karalanmak istenmiştir.

İlgili derse ait tüm ses kayıtları elimizde mevcuttur. Konu incelenerek yasadışı yollarla bu içeriği hazırlayanlar ve sosyal medyada yayınlayanlar hakkında gerekli idari ve hukuki işlemler başlatılacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Yeniakit.com.tr ses kaydının tamamına ulaştı!

Dr. Cihad Kısa'nın konuşmasının tamamına bakıldığında sözlerinin bağlamından koparılmadığı ortaya çıktı. Dr. Kısa'nın 58 dakikadan oluşan ses kaydında, ifade etmekten hicab duyduğumuz ifadelerle Hz. Meryem'e çirkin iftira attığı anlaşılırken, kadın cinayetlerini anlattığı kısımda işlenen cinayetlerin çocukluk dönemine ait bilinçaltı sorunlarından kaynaklandığını belirttiği gözlendi. Kadın cinayetlerini anlatırken, sözü Hz. İsa'ya getiren Dr. Cihad Kısa'nın, videonun 30. dakikasında da yüce Kur'an'da yer alan ayetlerle alay ettiği anlaşıldı.

Ortaya çıkan bu ses kaydından sonra, "Video kaydının tamamı elimizde" deyip, görüntüleri bir türlü yayınlamayan Dokuz Eylül Üniversitesi yönetiminin, nasıl bir adım atacağı merakla bekleniyor.