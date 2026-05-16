Hyundai'nin "IONIQ Ormanı" Türkiye'de kök salıyor! 10 bin fidan toprakla buluştu
Hyundai’nin “IONIQ Ormanı” Türkiye’de kök salıyor! 10 bin fidan toprakla buluştu

Onur Yılmaz Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Hyundai Motor Türkiye, global “IONIQ Ormanı” projesi kapsamında Kocaeli Karamürsel’de 10 bin fidanı toprakla buluşturdu. Ege Orman Vakfı iş birliğiyle hayata geçirilen proje ile şirketin Türkiye genelinde doğaya kazandırdığı toplam ağaç sayısı 33 bin 500’e ulaşırken, dünya genelindeki IONIQ Ormanı projesinde ise 1 milyon ağaca erişildi.

Hyundai’nin global sürdürülebilirlik vizyonunun bir parçası olan “IONIQ Ormanı” projesi, Ege Orman Vakfı iş birliğiyle Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde hayat buldu. 2025 yılında dikimi gerçekleştirilen 10 bin fidan için Hyundai Motor Türkiye çalışanlarının katılımıyla fidan dikim etkinliği düzenlendi. Böylece Hyundai’nin dünya genelinde yürüttüğü IONIQ Ormanı projesi kapsamında toplam 1 milyon ağaca ulaşıldı.

 

Hyundai Motor Türkiye, sürdürülebilirlik vizyonunu yalnızca mobilite alanındaki yatırımlarıyla değil, çevreye ve topluma katkı sağlayan sosyal sorumluluk projeleriyle de desteklemeyi sürdürüyor. Bu kapsamda, Hyundai’nin global ölçekte yürüttüğü “IONIQ Ormanı” projesinin Türkiye ayağı için Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde oluşturulan yeni orman alanı, biyoçeşitliliğin korunmasına katkı sağlarken aynı zamanda yeni yeşil alanların artırılması hedefine de destek oluyor.

 

Dünya genelinde yürütülen proje kapsamında bugüne kadar farklı ülkelerde toplam 1 milyon ağacın dikimi gerçekleştirildi. Türkiye’de Karamürsel’de hayata geçirilen IONIQ Ormanı da bu global hareketin önemli bir parçası olarak öne çıkıyor.

Hyundai Motor Türkiye’nin Kocaeli Alikahya’da 2008 yılında başlattığı ağaçlandırma çalışmaları da kararlılıkla devam ediyor. Karamürsel’de oluşturulan IONIQ Ormanı ile birlikte şirketin bugüne kadar doğaya kazandırdığı toplam ağaç sayısı 33 bin 500’e ulaştı.

 

Hyundai Motor Türkiye çalışanlarının katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte, doğaya katkı sağlayan projenin uzun vadeli etkilerine dikkat çekildi. Hyundai Motor Türkiye yetkilileri, “Sürdürülebilir bir gelecek için attığımız her adımın toplumsal ve çevresel açıdan değer oluşturduğuna inanıyoruz. Çalışan gönüllülerimizle birlikte hayata geçirdiğimiz IONIQ Ormanı, yalnızca bugün için değil, gelecek nesiller için de büyük anlam taşıyor. Bu projede emeği geçen tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

