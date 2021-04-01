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Otomotiv Hyundai’den yarışlarda hidrojen dönemi
Otomotiv

Hyundai’den yarışlarda hidrojen dönemi

Hyundai, Forze Hydrogen Racing ile ortaklık yaparak farklı bir projeye daha imzasını attı.

Yeniakit Publisher
2021-04-01 22:03:00 -
Hyundai’den yarışlarda hidrojen dönemi

Yakıt hücresindeki gelişimleri yakından takip eden ve aynı zamanda hidrojenle çalışan elektrikli yarış otomobilleri tasarlayan Forze adlı şirket, 60’tan fazla öğrenciden oluşan genç ve dinamik bir ekip. İlk tesisini 2021 yılında tamamlayacak olan Forze, daha sonra 2022’de de ilk resmi yarış otomobilini üretmiş olacak. Bu proje kapsamında, dünyanın en hızlı yakıt hücreli yarış otomobili olması beklenen özel araç, 300 km/s’nin üzerine üç saniyeden daha kısa bir sürede ulaşacak.

600W Gücünde elektrik motor

Toplam 1.500 kg ağırlığa sahip otomobil, 240W gücünde iki yakıt hücresiyle donatılacak. Ayrıca, 600W gücündeki elektrik motoruyla beraber gücünü dört tekere eşit bir şekilde aktaracak. Tamamen öğrencilerden kurulu olan Forze ekibi, teknik destek konusunda Hyundai Motor Avrupa Teknik Merkezi (HMETC) uzmanlarından ve mühendislerinden de yardım alacaklar.

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