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Otomotiv Hyundai’den kaçırılmayacak son hafta fırsatı
Otomotiv

Hyundai’den kaçırılmayacak son hafta fırsatı

Otomotiv sektörünün önde gelen markalarından biri olan Hyundai, üstün satış avantajlarına devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2021-02-23 12:03:00 -
Hyundai’den kaçırılmayacak son hafta fırsatı

Şubat ayının sonuna kadar geçerli olacak kampanyada sıfır faiz imkanı sunan Hyundai Assan, en çok talep gören modellerinde nakit indirimleri de yapıyor. Sportif görüntüsüyle dikkat çeken Hyundai Tucson N Line’da 37 bin TL’ye varan nakit indirimi ve aynı zamanda sıfır faiz kampanyası var. En az Tucson kadar segmentinde üst sıralarda yer alan KONA ise makyajlı olarak geçtiğimiz Aralık ayında satışa sunulmuştu. KONA da rekabetçi yapısıyla öne çıkarken aynı zamanda 219 bin 605 TL’den başlayan fiyat etiketiyle yeni sahibini bekliyor. Kampanya dahilinde sadece SUV’larda değil aynı zamanda Türkiye’de ürettiği i10 ve i20 modellerinde de üstün avantajlar sunuyor. Hyundai Assan, i10 modelinde 6 ay sonra ödeme imkanı sağlarken, üstelik 4 bin TL’ye varan indirim de yapıyor. Baştan sona yenilenerek geçtiğimiz aylarda satışa sunulan Yeni i20 modelinde de sıfır faiz ve 11 bin TL’ye varan indirim yapılıyor. Hyundai, Türkiye çapına yayılmış 60’tan fazla yetkili satıcısıyla haftasonları da tüm tüketicilere online hizmet veriyor

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