Hyundai şık ve sportif Crossover SUV modelini tanıttı! “Türkiye’de üretilen BAYON ile SUV’de en çok arzu edilen marka olacağız”

Onur Yılmaz

Hyundai’nin Avrupa ve Türkiye’deki en küçük SUV modeli olan BAYON, crossover B-SUV segmentinde yer alıyor. BAYON, 50 milyon Euro’nun üzerindeki yatırımla Türkiye’de Hyundai Assan İzmit Fabrikası’nda Mart ayı içinde bantlardan inecek. Tamamen Avrupa pazarı için geliştirilen BAYON, markanın SUV ürün gamını genişletmesinde önemli bir rol oynayacak. BAYON, kompakt bir gövde tipine, geniş bir iç mekana ve uzun bir güvenlik donanım listesine sahip. Ayrıca, gelişmiş bağlantı özellikleriyle de mobilite çözümlerini kusursuz bir şekilde sunan otomobil, segmentindeki beklentileri rahatlıkla karşılayabiliyor. Geçtiğimiz yıl Ekim ayında satışa sunulan tamamen yeni i20 platformu üstüne geliştirilen BAYON, Hyundai’nin popüler B-SUV modeli KONA’nın altında konumlandırılacak. BAYON’un tasarımı kadar, pratikliği, güvenliği, üstün bağlantı özellikleri, donanımı ve her beklentiyi karşılayan motor seçenekleriyle Avrupa’da ve Türkiye’de büyük beğeni toplaması bekleniyor. İlk etapta Avrupa pazarlarında Nisan ayından itibaren satışa sunulacak olan aracın Mayıs ayında da Türkiye yollarına çıkması planlanıyor.

İzmit'te üretilecek 3. model

Yepyeni bir aracın daha Türkiye’de üretilecek olmasından büyük gurur duyduklarını söyleyen Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel, “BAYON, bizim için yepyeni bir dönemin başlangıcını temsil ediyor. İzmit Fabrikamız’da geçen yıl baştan aşağı yenilenen i10 ve i20 modellerimizin üretimini sürdürüyoruz. BAYON ise üçüncü modelimiz olarak bu ay içinde bantlardan inmeye başlayacak. Türk içşisinin sağladığı yüksek kalite tüm dünya tarafından biliniyor. İzmit Fabrikamız’da BAYON’dan bu yıl tüm dünya için 30 bin adetten fazla üretime almayı planlıyoruz” dedi.

Talepler toplanıyor

Türkiye’de 2020 yılında sattığı her 3 araçtan 2’si KONA ve TUCSON modeli olan Hyundai, BAYON ile birlikte SUV ailesine yepyeni bir model ekleyecek. Yeniliklerin bunlarla sınırlı kalmayacağını belirten Berkel, “BAYON, tüm özellikleriyle hem Avrupa hem Türk tüketicisine hitap eden bir otomobil. Aracımız tanıtıldıktan hemen sonra Avrupa’da ön sipariş almaya başlandı. Türkiye’de de çağrı merkezimizi ve yetkili satıcılarımızı 1.000’den fazla kişi aradı ve talepleri toplamaya başladık. BAYON’un Mayıs ayında satışa sunulduğunda tasarımıyla ve tüm özellikleriyle tüketicinin kalbinde taht kuracağına inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

SUV ailesi büyüyor

SUV ailesinin daha da genişleyeceğini söyleyen Murat Berkel, “BAYON bizim SUV ailemizdeki başlangıç seviyesi modelimiz olacak. Yine B-SUV segmentindeki KONA modelimizi yenilenen yüzü ve özellikleriyle Aralık ayında satışa sunduk. Türkiye’nin en çok tercih edilen SUV modellerinden biri olan Tucson ise yepyeni tasarımı, teknolojileri ve üstün güvenlik ekipmanlarıyla yakın zamanda geliyor. Santa Fe modelimiz de kısa süre içinde Türkiye yollarına çıkacak. Böylece tamamen yenilenen ve daha da güçlü hale gelen SUV ailemizle Türkiye’nin en çok arzu edilen markası olmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Önde ve arkada yer alan USB bağlantı noktaları ile tüm mobil cihazlar şarj edilebilirken aynı zamanda üst düzey bir müzik keyfi için Bose ses sistemine de yer veriliyor.

BAYON’un kaputunun altında 48 voltluk hafif hibrit teknolojisine sahip motorlar yer alıyor. 100 ve 120 wbeygir güçleriyle seçilebilen ve 1.0 litrelik T-GDi motorla sunulan bu teknoloji, 6 ileri manuel (6iMT) veya 7 ileri çift kavramalı şanzıman ile satın alınabiliyor.

Avantajın adresi yine Hyundai

Mart ayı için yeni bir satış kampanyası hazırlayan Hyundai, sıfır kilometre otomobil satın almak isteyen müşterilerine çok özel avantajlar sunuyor. Hyundai i10 ve i20, Mart ayında 0 faiz fırsatı ile avantajlı hale geliyor. i10, 50 bin TL 12 ay, i20 ise 12 ay 100 bin TL kredi kullanımı için sıfır faiz ve 146 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Hyundai, nakit olarak satın almak isteyen müşterilerine ise i10 modelinde 10 bin 500 TL, i20’de ise 21 bin 800 TL’ye varan indirim yapıyor. TUCSON’un N Line donanım seçeneğindeyse 100 bin TL, 12 ay sıfır faiz ve ayrıca 68 bin 500 TL’ye varan üstün satış avantajı sunuluyor.