Hyundai KONA Electric satışları yüz bini aştı
Dünyanın elektrikli ilk B-SUV modeli unvanına sahip olan Hyundai KONA Electric, satışlarda 100.000 adeti aştı.
Hyundai Motor Company’nin dünya çapında ödüllü, tam elektrikli kompakt SUV’si olan KONA Electric, satışlarda 100.000 adeti aştı. Aynı zamanda dünyanın elektrikli ilk B-SUV modeli unvanına sahip olan KONA Electric, Mart 2018’de piyasaya sürülmesinden bu yana sınıfındaki öncü özelliklerle popüler olmayı başardı. KONA Electric, Amerika ve Avrupa pazarındaki güçlü rakiplerine karşılık, uzun sürüş menzili, hızlı şarj özelliği, güvenlik ve konfor donanımlarıyla dikkat çeken bir model.