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Otomotiv Hyundai IONIQ 5 elektrikli mobiliteyi yeniden tanımlıyor
Otomotiv

Hyundai IONIQ 5 elektrikli mobiliteyi yeniden tanımlıyor

Hyundai’nin tam 45 yıl önce piyasaya sunduğu ilk modeli PONY’den ilham alınarak tasarlanan IONIQ 5, otomotiv sektöründe mobiliteye bambaşka bir soluk getiriyor.

Yeniakit Publisher
2021-03-01 09:01:00 -
Hyundai IONIQ 5 elektrikli mobiliteyi yeniden tanımlıyor

Geliştirdiği teknolojiler ve Ar-Ge alanındaki ciddi yatırımlarıyla otomotiv dünyasının öncülerinden biri olan Hyundai, EV modellerde farkındalık yaratmak için geçtiğimiz aylarda IONIQ adıyla bir alt marka yaratmıştı. Hyundai Motor Company, online bir dünya prömiyeriyle tanıttığı IONIQ 5’i kompakt bir CUV olarak lanse ediyor. Sadece bataryalı elektrikli araçlar (BEV) üreten IONIQ, Hyundai Motor Grubu’nun yeni platformu E-GMP’yi (Electric-Global Modular Platform) kullanıyor. Sadece BEV araçlar için özel olarak inşa edilen bu platform, uzatılmış bir dingil mesafesi üzerinde benzersiz oranlara sahip. Bu haliyle gerek oturma alanı gerekse bataryaların yerleşimi açısından dikkat çeken platform, aynı zamanda çevre dostu malzemeler kullanılarak üretiliyor. Ayrıca, yenilikçi bir iç tasarıma, ultra hızlı şarj ve araçtan araca bağlantıya (V2L) sahip olan IONIQ 5, gelişmiş bağlantı ve sürüş yardım özellikleriyle de dikkat çekiyor. IONIQ 5’in şık tasarımı, özel bir BEV platformu üzerinde kendini gösterirken aynı zamanda geçmiş ile gelecek arasında müthiş bir bağ kuruyor. Geleneksel çizgiler kadar son derece modern bir ambiyansa da sahip olan otomobil, zamansız tasarımın yeniden tanımlanması olarak yorumlanıyor.

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